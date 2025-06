Si butta dal 5° piano per sfuggire a un incendio, le immagini delle fiamme nell’appartamento di Milano – Video

Le immagini delle fiamme nell’appartamento in viale Abruzzi, a Milano, dal quale una donna di 48 anni si è lanciata. La donna si è buttata dal quinto piano ed è morta qualche ora dopo essere stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. Secondo le prime indagini la porta dell’appartamento era stata chiusa dall’esterno: il convivente della donna è stato sentito.