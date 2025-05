Cagliari, quante assenze: i titolari Caprile, Luperto e Gaetano non giocheranno contro il “loro” Napoli

La squadra di Conte si gioca il match point scudetto: al Maradona arriverà un Cagliari allo sbaraglio. Il portiere tesserato con gli azzurri e i due ex non scenderanno in campo

Oltre a tutto il resto, mancherà pure la spina dorsale del Cagliari: il portiere Elia Caprile, il difensore Sebastiano Luperto e il centrocampista Gianluca Gaetano non giocheranno contro il “loro” Napoli. La squadra di Antonio Conte si gioca il match point scudetto all’ultima giornata di Serie A nelle condizioni migliori possibili. In casa, nella bolgia azzurra dello stadio Maradona, contro un avversario che si è salvato giusto nella penultima giornata di Serie A e negli ultimi 90 minuti non ha più davvero nulla da chiedere. Ma a facilitare ancor di più – ovviamente solo sulla carta – il lavoro del Napoli ci sono anche le strane assenze con cui dovrà fare i conti il tecnico dei sardi Davide Nicola.

Che poi strane non lo sono, queste assenze. Luperto, cresciuto nelle giovanili degli azzurri, con cui ha disputato anche diverse stagioni da riserva, non giocherà contro la sua ex squadra: ha dei problemini fisici, che non gli hanno impedito di essere in campo nella gara decisiva per la salvezza vinta 3 a 0 contro il Venezia. Ma ora che l’obiettivo è raggiunto, Luperto non sarà della partita. Discorso simile per Gianluca Gaetano, napoletano di nascita, tutta la trafila a Castel Volturno e cartellino appartenuto al Napoli fino a questa stagione: dopo aver giocato contro il Venezia, ha deciso di sottoporsi a un intervento per la lesione del menisco laterale sinistro. Non ha voluto aspettare l’ultima giornata.

Diverso invece il caso di Caprile, il portiere 23enne che era nella rosa di Conte fino a gennaio – ha giocato anche 4 partite in campionato – e poi si è trasferito in prestito al Cagliari. Se i sardi dovessero perdere contro il Napoli, Caprile diventerebbe formalmente campione d’Italia. Il titolare quindi lascerà sguarnita la porta, per evitare situazioni imbarazzanti: al suo posto potrebbe perfino giocare Giuseppe Ciocci, 23enne che sarebbe al suo debutto assoluto in Serie A.

Insomma, al Maradona arriverà un Cagliari allo sbaraglio, pieno di assenze: probabilmente non ci sarà nemmeno Yerry Mina, mentre è certa l’assenza di Zito Luvumbo, che si è fatto male nella vittoria contro il Venezia. L’unico ex della partita sarà Leonardo Pavoletti, che a 36 anni potrebbe giocare la sua ultima gara in Serie A.