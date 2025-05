Euforia Napoli, oltre 430mila persone in coda per un biglietto per la partita che può portare lo scudetto

Il Napoli è vicinissimo a conquistare il suo quarto Scudetto. E l’intera città vuole partecipare alla partita che potrebbe incoronare la squadra di Antonio Conte campione d’Italia 2024/25. Venerdì 23 maggio allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli sfiderà il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A. La caccia al biglietto è già cominciata e l’entusiasmo è alle stelle. Nel momento in cui scriviamo, alle ore 16:01 di oggi 19 maggio, oltre 430mila persone sono in coda per assicurarsi un posto nella partita con i sardi.

Dopo i pareggi della 37esima giornata, sia dello stesso Napoli che dell’Inter nessuna delle due formazioni si è presa lo Scudetto: la squadra campione d’Italia verrà quindi eletta nella 38esima giornata di campionato. Tuttavia, le probabilità di successo pendono nettamente dalla parte degli uomini di Conte. Un solo punto separa l’attuale capolista dai nerazzurri, ma al Napoli basterà sconfiggere il Cagliari (già salvo) al Maradona per prendersi il suo quarto Scudetto. L’Inter, dal canto suo, dovrebbe innanzitutto battere il Como e poi sperare che i partenopei non vincano.

Non impossibile, ma decisamente improbabile. E la città di Napoli lo sa bene. Gli abitanti del capoluogo campano sono 907 573 (dati Istat di gennaio 2025), significa che circa il 47,3% dei napoletani è in coda in questo momento per cercare di acquistare un biglietto. L’idea non rende? Pensate che Bologna è la settima città più popolosa d’Italia: ha 390 945 abitanti. Numeri che fanno impressione e che testimoniano come la gente di Napoli senta praticamente suo il titolo di campione d’Italia.