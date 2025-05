Il quarto scudetto del Napoli si sta avvicinando e il presidente De Laurentiis intende fare del Maradona un’unica bolgia azzurra. Già, perchè in vista della sfida del prossimo venerdì con il Cagliari, valida per l’ultima giornata di campionato, il patron del Napoli vorrebbe che i tifosi rossoblù non fossero presenti. Come riporta Il Mattino, De Laurentiis infatti ha chiesto al Viminale di vietare la trasferta ai tifosi del Cagliari.

I sardi sono già aritmeticamente salvi, il Napoli invece non ha ancora la certezza di vincere il titolo di campione d’Italia. L’Inter è a un solo punto di distanza dai partenopei, ma con una vittoria al Maradona il Napoli si assicurerebbe lo scudetto senza fare ulteriori calcoli. De Laurentiis spinge quindi sul fatto che il Cagliari non ha più nulla da chiedere a questo campionato a differenza della sua squadra che, pur essendo a un centimetro dalla vittoria finale, non ha ancora la certezza aritmetica di poter alzare al cielo il trofeo.

Al momento però, c’è il via libera alla trasferta per i tifosi fidelizzati del Cagliari. Finora, il questore Agricola non ha accolto questa richiesta, con l’appoggio del Ministero dell’Interno. Va anche ricordato che il medesimo tentativo venne fatto per la festa scudetto del 2023, quando il Napoli sfidò la Sampdoria. I tifosi blucerchiati però assistettero alla gara. Chissà se invece questa volta le cose andranno diversamente. Si tratterebbe di un ulteriore desiderio del Napoli esaudito, dopo quello di poter giocare venerdì 23 maggio a discapito del volere dell’Inter che puntava ad anticipare di un giorno le partite per avere più tempo a disposizione per riposare in vista delle finale di Champions League, considerando che se le due squadre dovessero finire il proprio campionato a pari punti ci sarebbe un clamoroso spareggio scudetto fissato per lunedì 26 maggio.

Nel caso in cui la richiesta di De Laurentiis venisse accolta, per i tifosi partenopei ci sarebbero altri 2.800 biglietti disponibili. Tuttavia, riuscire ad acquistarli non sarebbe così semplice. Lunedì 19 maggio, c’erano oltre 430mila persone in coda per assicurarsi un posto al Maradona nella partita con i sardi. Se non si fosse ancora capito, l’entusiasmo a Napoli è alle stelle.