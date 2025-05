Pedro gela San Siro e “salva” il Napoli. L’Inter pareggia 2-2 in casa contro la Lazio; la squadra di Conte non va oltre lo 0-0 a Parma. Gli azzurri mantengono un punto di vantaggio sui neroazzurri (79 a 78), ma per lo scudetto c’è ancora da attendere: tutto si deciderà negli ultimi 90’ della stagione, con il Napoli che avrà il match point definitivo tra le mura di casa. È stato un turno di Serie A come non si vedeva da tempo: nove partite in simultanea – tranne Genoa-Atalanta giocata sabato 17 maggio – destini intrecciati, verdetti definitivi, o quasi. Perché anche per la corsa Champions è ancora tutto aperto.

Pedro nel destino di Inter e Napoli

Quattro gol e tante emozioni a San Siro. Bisseck segna il gol del vantaggio, Pedro rimette in parità la situazione. Poi arriva il colpo di testa vincente del solito Dumfries, ma poco più tardi lo spagnolo segna ancora e firma la doppietta più pesante della stagione. Il gol arriva dal dischetto, dopo un tocco di mano di Bisseck punito dal VAR tra le proteste nerazzurre. Nel frattempo, al Tardini di Parma, il Napoli pareggia la seconda partita consecutiva. In una partita tesa e bloccata, al 95’ Neres si procura un calcio di rigore poco dopo revocato dal VAR.

Gli ultimi 90’ saranno decisivi

E così, tutto si deciderà nell’ultima giornata. L’Inter chiuderà il suo campionato sul lago di Como, il Napoli avrà l’occasione di festeggiare davanti ai propri tifosi. Per la squadra di Conte conta solo un risultato: la vittoria. Lautaro e compagni invece, dovranno puntare alla vittoria e sperare in un passo falso al Maradona. Sullo sfondo rimane l’opzione spareggio. In che modo? In caso di sconfitta azzurra e pareggio neroazzurro contro la squadra di Fabregas. Insomma, sulla carta è ancora tutto apertissimo. Ma il Napoli gioca in casa contro un Cagliari già salvo, grazie alla vittoria contro il Venezia.

Juventus e Roma, un posto in Champions per due

Se tra le prime due posizioni si corre per il tricolore, poco più in basso c’è ancora un posto in Champions League da riempire. Juventus e Roma fanno il loro dovere e vincono contro Udinese (2- 0) e Milan (3-1). Ma anche il pareggio della Lazio a San Siro è prezioso: bianconeri, giallorossi e biancocelesti racchiusi in soli due punti. Per Conceicao, invece, è la settimana più buia: sconfitta finale di Coppa Italia e Milan fuori da tutte le coppe. In zona retrocessione Lecce ed Empoli sono a pari punti: si giocano tutto contro Lazio e Verona. Anche il Venezia, indietro di due lunghezze, può ancora sperare. Parma e Verona non sono certe della salvezza, ma quasi. E mancano ancora 90’ per ribaltare un campionato pazzo, intenso e bellissimo. E mai così equilibrato.