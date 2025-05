Si prospetta un’ultima entusiasmante giornata di campionato. Il 38esimo turno di Serie A sarà decisivo per le sorti di tante squadre: dalla lotta salvezza a quella per la qualificazione alle coppe europee, fino ovviamente all’assegnazione dello Scudetto. I match dai quali usciranno i verdetti definitivi su questa stagione cominceranno venerdì 23 maggio con le sfide che coinvolgeranno Napoli e Inter, al termine delle quali verrà eletta la squadra campione d’Italia. Sabato invece non ci saranno partite che potrebbero cambiare le sorti del campionato: Milan-Monza e Bologna-Genoa sono due sfide tra quattro squadre che conoscono già il loro destino. I rossoneri non giocheranno le coppe europee nella prossima stagione, i brianzoli sono già retrocessi, gli emiliani sono già certi di un posto in Europa League avendo vinto la Coppa Italia e il Genoa è aritmeticamente salvo. Domenica sarà invece un altro giorno che terrà con il fiato sospeso milioni di tifosi con diversi incroci che riguarderanno sia la lotta salvezza che quella per la qualificazione alle coppe europee. Di seguito, il calendario completo dell’ultimo turno di campionato e tutte le possibili combinazioni squadra per squadra:

Serie A 2024/25, ultima giornata: il programma

Napoli-Cagliari: venerdì 23 maggio ore 20:45

Como-Inter: venerdì 23 maggio ore 20:45

Bologna-Genoa: sabato 24 maggio ore 18

​Milan-Monza: sabato 24 maggio ore 20:45

Atalanta-Parma: domenica 25 maggio ore 20:45

Empoli–Verona: domenica 25 maggio ore 20:45

Lazio-Lecce: domenica 25 maggio ore 20:45

Torino-Roma: domenica 25 maggio ore 20:45

Udinese-Fiorentina: domenica 25 maggio ore 20:45

Venezia-Juventus: domenica 25 maggio ore 20:45

Serie A, la classifica alla 37esima giornata

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18

Serie A, lotta scudetto: le combinazioni

Napoli campione d’Italia se: vince; pareggia e l’Inter non vince; perde e l’Inter perde

Inter campione d’Italia se: vince e il Napoli non vince

Spareggio se: il Napoli perde e l’Inter pareggia

Serie A, qualificazione coppe europee: le combinazioni

Juventus in Champions League se: vince; pareggia e la Roma non vince; perde e Roma e Lazio non vincono

Roma in Champions League se: vince e la Juve non vince

Lazio in Champions League se: vince, la Juve perde e la Roma non vince

Fiorentina in Conference League se: vince e la Lazio perde

Serie A, lotta salvezza: le combinazioni

Verona salvo se: vince; pareggia; perde e il Lecce non vince

Parma salvo se: vince; pareggia e una tra Empoli e Lecce non vince; perde e una tra Empoli e Lecce non vince

Lecce salvo se: vince, una tra Empoli e Parma non vince

Empoli salvo se: vince, il Parma perde e il Lecce non vince

Venezia salvo se: vince, Empoli e Lecce perdono