Donna di 61 anni trovata morta nelle acque del lago di Como

Il corpo di una donna è stato ritrovato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 5.52, nelle acque del lago di Como, all’altezza di via Cernobbio 19. La vittima è già stata identificata: si tratta di una donna di 61 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati dalla centrale Soreu dei Laghi, con il supporto della guardia costiera e degli agenti della questura di Como. Immediato l’intervento del personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. È stata constatata la morte sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche un gesto volontario.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).