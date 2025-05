Salmoni mangiati vivi, malati e con la coda tagliata: l’inchiesta di Report negli allevamenti scozzesi. L’anteprima

Le telecamere di Report arrivano in Scozia, per filmare gli allevamenti di salmoni. Le immagini catturate nell’inchiesta che andrà in onda su Raitre domenica 18 maggio dalle 20.30, dal titolo “Salmoni Io veg”, sono raccapriccianti. Salmoni mangiati vivi dai pidocchi, alcuni con la coda tagliata e altri con gli occhi scoppiati. I numeri sono allarmanti: un salmone su quattro muore in allevamento prima di arrivare al macello, a causa dell’aumento della temperatura delle acque per il cambiamento climatico, malattie e infestazione di pidocchi. Il parlamento scozzese sta dibattendo su come affrontare quello che è diventato un vero e proprio allarme nazionale. Giulia Innocenzi è andata in Scozia per proseguire l’inchiesta partita dalla scoperta del commercio di salmoni di Michela Brambilla. La deputata animalista, infatti, sarebbe dietro la Food From the World, azienda di salmoni localizzata nel capannone di Brivio, in provincia di Lecco, dove risiede anche la Io-veg, azienda di prodotti vegani della Brambilla. Dopo la prima inchiesta di Report, l’Ats Brianza ha sanzionato la Food From the world, perché priva della tracciabilità del prodotto. Sulle confezioni di salmone, infatti, non era presente il bollino della sede dell’imballaggio. Ora sulle confezioni c’è il codice che corrisponde a Io-veg, l’azienda vegana di Michela Brambilla, che ha un contratto di collaborazione con l’azienda di salmoni Food From the world. Salmoni Io-veg?

