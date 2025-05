La strategia di Sinner: “Contento di aver avuto delle difficoltà, ne avevo bisogno. L’importante adesso è non pensare al tennis”

“È stata una grande sfida per me, avevo bisogno di una partita così per cercare di capire qual è il mio livello attuale. Ora sono più leggero, dopo un anno con questo peso legato al caso Clostebol ora mi sento meglio e onestamente non c’è posto più bello che giocare sul Centrale pieno in questo momento”. Queste sono state le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa dopo aver sconfitto Francisco Cerundolo agli Internazionali d’Italia, staccando così il pass per i quarti di finale in cui affronterà uno tra Ruud e Munar.

“Sono contento, però sono una persona che sta sul presente. Sono nei quarti, ma so che le cose possono cambiare velocemente. Sono partito bene, nel secondo turno ero più in difficoltà invece con Cerundolo ho fatto un passo in più, ho speso molto mentalmente. L’importante adesso è riposare, non pensare al tennis, ma ad altre cose”, ha dichiarato l’altoatesino. E infatti questa sera, 14 maggio, sarà allo stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra il suo Milan e il Bologna: “Sono una persona cui piace vedere altri sport. Durante il mio periodo di stop forzato ho sofferto il fatto di non andare allo stadio, così come alla Milano-Sanremo (per l’amico Giulio Ciccone, ndr) o non poter vedere dal vivo Antonio (Giovinazzi, pilota di Formula 1 ndr). Ormai è il passato, ora mi godo questo momento”.

Tornando, infine, sul successo con l’argentino: “Sono contento che ci siano state così tante situazioni difficili. È esattamente ciò di cui ho bisogno per ritrovare il mio ritmo, per ritrovare la mia forza mentale e tutto il resto. Sì, è stata una grande partita. Ovviamente sono molto contento di poter giocare almeno un altro match. I quarti sono un ottimo risultato. Per essere il primo torneo dal mio ritorno sono molto felice”, ha concluso Sinner che tonerà in campo giovedì 15 maggio con l’obiettivo di raggiungere la sua prima semifinale nel Master 1000 di Roma.

LE DATE – Il calendario completo degli Internazionali 2025

LA STORIA – L’albo d’oro del torneo di Roma

TV – Dove vedere gli Internazionali 2025 (Sky e Rai)