Internazionali, Sinner vince ancora e vola ai quarti di finale: sconfitto anche Cerundolo in due set

Uno spettacolo sul Centrale di Roma: Jannik Sinner sconfigge l’argentino Francisco Cerundolo in due set, 7-6(2), 6-3 in 2 ore e 17 minuti, in una partita segnata dalla pioggia che ne ha fortemente ritardato l’inizio. L’italiano vola così ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, dove sfiderà il vincente del match tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Munar. Tanti i dubbi alla vigilia: il sudamericano, numero 18 al mondo, era stato l’ultimo giocatore a sconfiggere Sinner a Roma, nel 2023, e ha confermato i timori di una partita da tutti etichettata come la prima grande insidia già dal sorteggio del tabellone. E alle preoccupazioni si è aggiunta anche una pioggia incessante che ha appesantito il campo e posticipato l’inizio del match di almeno quattro ore. Ma a vincere questa volta è Sinner, che torna ai quarti a Roma dopo 3 anni e ora punta una semifinale che, invece, non ha mai raggiunto nel Master 1000 di casa.

“È stata una grande sfida” – “Sono molto felice – ha detto Sinner nel post-partita -. È stata una grande sfida per me in questo momento, in cui sto cercando di adattarmi alle condizioni difficili. Ho cercato di stare mentalmente solido. Sono riuscito ad alzare il livello, mi sono sentito meglio e sono soddisfatto, è stata una giornata lunga, il pubblico mi ha aiutato tantissimo”. L’azzurro ora tornerà in campo giovedì 15 maggio per i quarti di finale: “Sono contento di essere tornato e mi sento fortunato ad essere qui”, ha concluso.

La partita – Match in totale equilibrio all’inizio, seppur con qualche incertezza da parte del numero uno al mondo, che non approfitta di quattro palle break nel primo game di risposta. Ma Cerundolo non punge e si resta on serve fino al quinto gioco, quando è l’argentino a sbagliare e a concedere al suo avversario il break che lo porta in vantaggio. Immediata la risposta del tennista sudamericano, che approfitta delle incertezze al servizio dell’italiano e riporta l’equilibrio nel set. Si arriva così al tiebreak, in cui però è la maggiore esperienza di Sinner a risultare decisiva. Ed è quindi il numero uno ATP a prendersi il primo parziale, portandosi quindi in vantaggio tra gli applausi scroscianti del Centrale.

Il secondo set – Inizio spettacolare di secondo set da parte di entrambi i tennisti, che scaricano tutte le tensioni e si sfidano ora a viso aperto. Sale in particolare il livello dell’argentino che, sotto nel punteggio, costringe Sinner in difesa. Ma l’azzurro regge all’offensiva dell’avversario e, nonostante il medical timeout per una vescica aperta sul piede destro, si prende il break al quarto gioco e poi di nuovo al sesto. L’argentino riduce lo svantaggio e si rimette in carreggiata quando, però, è troppo tardi: così l’italiano chiude gioco, partita e incontro con un 6-3 al secondo parziale.