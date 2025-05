Internazionali, clamoroso quanto successo a Roma: la pioggia ferma tutto al Foro Italico mentre il carrarino stava per trionfare. In ritardo anche il match di Sinner

Tutto fermo sul più bello. Lorenzo Musetti è a un soffio dal battere Daniil Medvedev e approdare ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dovrà però attendere che smetta di piovere. L’incontro tra l’italiano e il russo è stato infatti sospeso, i tennisti sono stati fatti rientrare negli spogliatoi sul parziale di 40-30 per Musetti, che avrà a disposizione subito un match-point al ritorno in campo dopo aver vinto il primo set 7-5. Medvedev, che ha polemizzato col pubblico zittendolo a più riprese e prendendosi una valanga di fischi, ha provato a tenere botta contro l’azzurro che però sta vivendo un momento di forma straordinario.

Musetti stava per chiudere la pratica, prima che la sfortuna lo bloccasse sul più bello. Sul campo Centrale Jasmine Paolini era appena riuscita a completare la sua rimonta e approdare in semifinale. Il carrarino invece dovrà aspettare: gli organizzatori hanno annunciato che il match non riprenderà prima delle ore 17:30. Di conseguenza, anche il match tra Jannik Sinner e Cerundolo comincerà non prima di quell’ora.

