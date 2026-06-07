L'ex interista si è accasciato al suolo ed è stato soccorso in campo: è il secondo malore dopo quello del 12 giugno 2021. La Federcalcio danese: "È cosciente". La partita è stata annullata

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Si è toccato il petto, poi si è accasciato al suolo. Christian Eriksen ha accusato un nuovo malore in campo dopo quello del 12 giugno 2021, durante un match degli Europei, che mise la sua vita a repentaglio. Questa volta, il centrocampista della Danimarca si è ripreso dopo i soccorsi in campo durante il test amichevole contro l’Ucraina. La Federcalcio danese ha diffuso una nota spiegando che il calciatore “è cosciente”. La partita è stata comunque annullata al 79′, cioè quando l’ex giocatore dell’Inter si è sentito male.

Il centrocampista, classe 1992 e attualmente sotto contratto con il Wolfsburg, fu vittima di un arresto cardiaco, accasciandosi a terra privo di sensi durante gli ultimi minuti del primo tempo del match contro la Finlandia. Dopo aver ripreso coscienza grazie all’assistenza del suo compagno di squadra Simon Kjær e dallo staff sanitario, venne trasferito in ospedale. I medici gli impiantarono un defibrillatore cardioverter (ICD), uno strumento salva-vita che però gli impedì di rimanere nella rosa dell’Inter che dovette risolvere il suo contratto.

Articolo in aggiornamento