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Due partenze, guasti meccanici, errori clamorosi da chi meno te lo aspetti. E un’unica certezza: Kimi Antonelli. Conquista in pole, in partenza consolida la prima posizione, resta in vetta dopo le prime due safety car. Poi colpo di scena: Leclerc va a sbattere e i giudici di gara decidono per la ripartenza da fermo. Cambia nulla: il pilota italiano scatta ancora e vince il Gran Premio di Montecarlo. Un dominio assoluto, totale, iconico: la cinquina è servita.

Il pilota italiano della Mercedes esulta e si impone, per il quinto Gp consecutivo, dominando la gara del Principato dal primo all’ultimo giro e superando la linea del traguardo davanti alla Ferrari del britannico Lewis Hamilton, dopo la seconda ripartenza per la bandiera rossa arrivata dopo l’incidente di Charles Leclerc. Il monegasco è finito a muro al 66esimo giro dopo la safety car e poco prima il pilota della rossa non aveva preso bene la decisione del team al 60esimo giro, in regime di safety car per l’incidente di Stroll, di far entrare prima ai box Hamilton che ha così scontato la penalità rientrando davanti al compagno di squadra e chiede “perchè lo avete fatto?”, volendo restare fuori un altro giro per guadagnare la posizione.

Uscita la safety car, la tensione gioca un brutto scherzo a Leclerc che finisce a muro. Al 68esimo giro i giudici di gara sventolano bandiera rossa per un problema alla barriera e all’asfalto dopo l’incidente di Leclerc. I piloti rientrano in pit lane e scendono dalle monoposto in attesa della ripartenza che avviene da fermi dalla griglia. E’ ancora Antonelli il più bravo, stacca Hamilton e si va a prendere il successo di un italiano a Montecarlo dopo 22 anni, quando nel 2004 vinse Jarno Trulli.

Classifica Piloti

1 Kimi Antonelli 156

2 Lewis Hamilton 90

3 George Russell 88

4 Charles Leclerc 75

5 Oscar Piastri 60

6 Lando Norris 58

7 Max Verstappen 43

8 Isack Hadjar 29

9 Liam Lawson 26

10 Pierre Gasly 26

11 Oliver Bearman 18

12 Franco Colapinto 15

13 Arvid Lindblad 13

14 Carlos Sainz 6

15 Alex Albon 5

16 Esteban Ocon 3

17 Gabriel Bortoleto 2

18 Sergio Perez 1

19 Nico Hulkenberg 0

20 Fernando Alonso 0

21 Valtteri Bottas 0

22 Lance Stroll 0

Classifica Costruttori

1 Mercedes 244

2 Ferrari 165

3 McLaren 118

4 Red Bull 72

5 Alpine 41

6 Racing Bulls 39

7 Haas 21

8 Williams 11

9 Audi 2

10 Cadillac 1

11 Aston Martin 0