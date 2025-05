Il grande giorno è vicino. Dal 5 al 18 maggio a Roma si svolgeranno gli Internazionali d’Italia 2025. C’è grande attesa per vedere all’opera i vari italiani impegnati nel torneo: da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti, passando per Jasmine Paolini e Sara Errani. Ma soprattutto, gli appassionati di tennis non vedono l’ora che scenda in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner, al suo rientro ufficiale nelle competizioni dopo aver scontato la sospensione di 3 mesi relativa al caso Clostebol. Il sorteggio del tabellone degli Internazionali d’Italia 2025, sia maschile che femminile, si svolgerà il 5 maggio alle ore 11 (Wta) e alle ore 12 (Atp). Da quel momento, il torneo prenderà forma e si delineerà il percorso di tutti i tennisti, e le tenniste, in gara fino alla finale.

TV – Dove vedere il torneo (Sky e Rai)

L’ANALISI – Il rientro di Sinner

FOCUS – Tutto sul torneo maschile

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri

FOCUS – Tutto sul torneo femminile

LA STORIA – L’albo d’oro del torneo

Internazionali d’Italia 2025, il calendario completo

Lunedì 5 maggio: sessione unica dalle ore 10

Sorteggi dei tabelloni e qualificazioni Atp e Wta

Martedì 6 maggio: sessione unica dalle ore 11

Qualificazioni Atp e primo turno singolare Wta

Mercoledì 7 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Primo turno singolare Atp e Wta

Giovedì 8 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Primo turno singolare Atp e secondo turno singolare Wta

Venerdì 9 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Secondo turno singolare Atp e Wta

Sabato 10 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Secondo turno singolare Atp e terzo turno singolare Wta

Domenica 11 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Terzo turno singolare Atp e Wta

Lunedì 12 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Terzo turno singolare Atp e ottavi di finale singolare Wta

Martedì 13 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Ottavi di finale singolare Atp e quarti di finale singolare Wta

Mercoledì 14 maggio: sessione diurna dalle ore 11, sessione serale dalle ore 19

Quarti di finale singolare Atp e quarti di finale singolare Wta

Giovedì 15 maggio: sessione diurna dalle ore 13, sessione serale dalle ore 19

Quarti di finale singolare Atp e semifinali singolare Wta

Venerdì 16 maggio: sessione diurna dalle ore 13:30, sessione serale dalle ore 19

Semifinali singolare Atp

Sabato 17 maggio: sessione unica dalle ore 12

Finale singolare Wta

Domenica 18 maggio: sessione unica dalle ore 12

Finale singolare Atp e Finali doppio Atp e Wta

Internazionali d’Italia 2025, dove vederli in tv e in streaming

Il torneo maschile sarà disponibile integralmente sui canali Sky Sport (il canale di riferimento è Sky Sport Tennis, numero 203 della lineup dei canali sport) e in streaming sulla piattaforma NOW oltre a SkyGo, mentre tutto quello femminile su SuperTennis, che ha annunciato 14 ore di diretta al giorno con approfondimenti dal Foro Italico. Prevista anche una copertura della Rai, che trasmetterà una partita al giorno degli uomini fino alla finale su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.