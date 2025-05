L’esordio degli Internazionali a Milano

I primi anni gli Internazionali d’Italia si disputano al Tennis Club Milano. Nel 1935 il passaggio a Roma, anche se dall’anno seguente il torneo viene sospeso fino al 1949. Nelle prime sei edizioni arrivano due vittorie italiane nel singolare maschile, con Sertorio e Palmieri.

1930: Bill Tilden ha sconfitto Uberto de Morpurgo 6–1, 6–1, 6–2

1931: Pat Hughes ha sconfitto Henri Cochet 6–4, 6–3, 6–2

1932: André Merlin ha sconfitto Pat Hughes 6–1, 5–7, 6–0, 8–6

1933: Emanuele Sertorio ha sconfitto André Martin-Legeay 6–3, 6–1, 6–3

1934: Giovanni Palmieri ha sconfitto Giorgio De Stefani 6–3, 6–0, 7–5

1935: Wilmer Hines ha sconfitto Giovanni Palmieri 6–3, 10–8, 9–7

TV – Dove vedere il torneo (Sky e Rai)

LE DATE – Il calendario completo

Nel 1955 la prima finale tutta italiana

Esattamente 70 anni fa si disputa la prima finale tutta italiana del singolare maschile degli Internazionali d’Italia, tra Fausto Gardini (poi vincitore) e Giuseppe Merlo. Le prime edizioni del Dopoguerra vedono invece protagonista Jaroslav Drobný, tennista nato a Praga, poi naturalizzato egiziano e infine britannico.

1950: Jaroslav Drobný ha sconfitto Bill Talbert 6–4, 6–3, 7–9, 6–2

1951: Jaroslav Drobný ha sconfitto Gianni Cucelli 6–1, 10–8, 6–0

1952: Frank Sedgman ha sconfitto Jaroslav Drobný 7–5, 6–3, 1–6, 6–4

1953: Jaroslav Drobný ha sconfitto Lew Hoad 6–2, 6–1, 6–2

1954: Budge Patty ha sconfitto Enrique Morea 11–9, 6–4, 6–4

1955: Fausto Gardini ha sconfitto Giuseppe Merlo 1–6, 6–1, 3–6, 6–6 (ritirato)

1956: Lew Hoad ha sconfitto Sven Davidson 7–5, 6–2, 6–0

L’ANALISI – Il rientro di Sinner

FOCUS – Tutto sul torneo maschile

La doppietta di Pietrangeli, da Roma a Torino

Nel 1975 arriva la prima delle due vittorie di Nicola Pietrangeli, unico italiano a vincere due volte gli Internazionali (a lui è intitolato uno dei campi del Foro Italico). Viene sconfitto ancora una volta Merlo, nella seconda e ultima finale tra due tennisti azzurri. Pietrangeli perde un anno dopo all’ultimo atto contro l’australiano Rose. Poi la vittoria nel 1961 battendo il mitico Rod Laver in quattro set, nell’unica edizione degli Internazionali giocata a Torino, al Circolo della Stampa, per celebrare il centenario dell’Unità d’Italia.

1957: Nicola Pietrangeli ha sconfitto Giuseppe Merlo 8–6, 6–2, 6–4

1958: Mervyn Rose ha sconfitto Nicola Pietrangeli 5–7, 8–6, 6–4, 1–6, 6–2

1959: Luis Ayala ha sconfitto Neale Fraser 6–3, 3–6, 6–3, 6–3

1960: Barry MacKay ha sconfitto Luis Ayala 7–5, 7–5, 0–6, 0–6, 6–1

1961: Nicola Pietrangeli ha sconfitto Rod Laver 6–8, 6–1, 6–1, 6–2

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri

FOCUS – Tutto sul torneo femminile

Gli anni 60: da Laver a Newcombe

L’anno successivo, Rod Laver si prende la sua rivincita, trionfando al Foro Italico. Gli anni successivi vedono le tre vittorie di Martin Mulligan, la sconfitta di Pietrangeli in finale contro Tony Roche e l’unica affermazione a Roma di John Newcombe nel 1969.

1962: Rod Laver ha sconfitto Roy Emerson 6–2, 1–6, 3–6, 6–3, 6–1

1963: Martin Mulligan ha sconfitto Boro Jovanović 6–2, 4–6, 6–3, 8–6

1964: Jan-Erik Lundquist ha sconfitto Fred Stolle 1–6, 7–5, 6–3, 6–1

1965: Martin Mulligan ha sconfitto Manuel Santana 1–6, 6–4, 6–3, 6–1

1966: Tony Roche ha sconfitto Nicola Pietrangeli 11–9, 6–1, 6–3

1967: Martin Mulligan ha sconfitto Tony Roche 6–3, 0–6, 6–4, 6–1

1968: Tom Okker ha sconfitto Bob Hewitt 10–8, 6–8, 6–1, 1–6, 6–0

1969: John Newcombe ha sconfitto Tony Roche 6–3, 4–6, 6–2, 5–7, 6–3

Le vittorie di Năstase e Borg

Altri nomi illustri si sono via via aggiunti all’albo d’oro degli Internazionali, diventati nel frattempo un torneo professionistico. Ilie Năstase nel 1970 e nel 1973, ancora Laver e poi la prima volta di Björn Borg nel 1974. Anche se la seconda sarà molto più dolorosa per il tennis azzurro

1970: Ilie Năstase ha sconfitto Jan Kodeš 6–3, 1–6, 6–3, 8–6

1971: Rod Laver ha sconfitto Jan Kodeš 7–5, 6–3, 6–3

1972: Manuel Orantes ha sconfitto Jan Kodeš 4–6, 6–1, 7–5, 6–2

1973: Ilie Năstase ha sconfitto Manuel Orantes 6–1, 6–1, 6–1

1974: Björn Borg ha sconfitto Ilie Năstase 6–3, 6–4, 6–2

1975: Raúl Ramírez ha sconfitto Manuel Orantes 7–6, 7–5, 7–5

L’impresa di Panatta: l’ultima vittoria italiana

Nel 1976 l’ultima vittoria di un italiano nel singolare maschile degli Internazionali: Adriano Panatta batte in 4 set Guillermo Vilas, argentino testa di serie numero 1 del torneo. È l’anno d’oro del tennis italiano, che si concluderà con la conquista della prima Coppa Davis. Poi arriveranno due finali amare consecutive: nel 1977 Gerulaitis batte Tonino Zugarelli al tie-break del quarto, mentre l’anno successivo Panatta torna in finale ma cede al quinto set contro Borg.

1976: Adriano Panatta ha sconfitto Guillermo Vilas 2–6, 7–6, 6–2, 7–6

1977: Vitas Gerulaitis ha sconfitto Antonio Zugarelli 6–2, 7–6, 3–6, 7–6

1978: Björn Borg ha sconfitto Adriano Panatta 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3

Da Vilas alla doppietta di Lendl

Gerulaitis vince per la seconda volta gli Internazionali nel 1979, battendo Vilas che riesce finalmente a conquistare il Foro Italico l’anno successivo. Negli anni 80 ci sarà gloria per altri due argentini (Clerc e Mancini), ma anche per Yannick Noah e Mats Wilander. Resta memorabile la doppietta di Ivan Lendl (1986-1988).

1979: Vitas Gerulaitis ha sconfitto Guillermo Vilas 6–7, 7–6, 6–7, 6–4, 6–2

1980: Guillermo Vilas ha sconfitto Yannick Noah 6–0, 6–4, 6–4

1981: José Luis Clerc ha sconfitto Víctor Pecci 6–3, 6–4, 6–0

1982: Andrés Gómez ha sconfitto Eliot Teltscher 6–2, 6–3, 6–2

1983: Jimmy Arias ha sconfitto José Higueras 6–2, 6–7, 6–1, 6–4

1984: Andrés Gómez ha sconfitto Aaron Krickstein 2–6, 6–1, 6–2, 6–2

1985: Yannick Noah ha sconfitto Miloslav Mečíř 6–3, 3–6, 6–2, 7–6

1986: Ivan Lendl ha sconfitto Emilio Sánchez 7–5, 4–6, 6–1, 6–1

1987: Mats Wilander ha sconfitto Martín Jaite 6–3, 6–4, 6–4

1988: Ivan Lendl ha sconfitto Guillermo Pérez Roldán 2–6, 6–4, 6–2, 4–6, 6–4

1989: Alberto Mancini ha sconfitto Andre Agassi 6–3, 4–6, 2–6, 7–6, 6–1

Gli anni dei terraioli, i lampi di Sampras e Agassi

Gli anni novanta e i primi anni duemila sono caratterizzati dalla vittoria di specialisti della terra rossa come Thomas Muster (tre volte), Courier, Corretja, Ríos e Gustavo Kuerten. Uniche eccezioni le vittorie di Pete Sampras nel 1994 e di Andre Agassi nel 2022.

1990: Thomas Muster ha sconfitto Andrej Česnokov 6–1, 6–3, 6–1

1991: Emilio Sánchez ha sconfitto Alberto Mancini 6–3, 6–1, 3–0 (ritirato)

1992: Jim Courier ha sconfitto Carlos Costa 7–6(3), 6–0, 6–4

1993: Jim Courier ha sconfitto Goran Ivanišević 6–1, 6–2, 6–2

1994: Pete Sampras ha sconfitto Boris Becker 6–1, 6–2, 6–2

1995: Thomas Muster ha sconfitto Sergi Bruguera 3–6, 7–6(5), 6–2, 6–3

1996: Thomas Muster ha sconfitto Richard Krajicek 6–2, 6–4, 3–6, 6–3

1997: Àlex Corretja ha sconfitto Marcelo Ríos 7–5, 7–5, 6–3

1998: Marcelo Ríos ha sconfitto Albert Costa per rinuncia per infortunio

1999: Gustavo Kuerten ha sconfitto Patrick Rafter 6–4, 7–5, 7–6(6)

2000: Magnus Norman ha sconfitto Gustavo Kuerten 6–3, 4–6, 6–4, 6–4

2001: Juan Carlos Ferrero ha sconfitto Gustavo Kuerten 3–6, 6–1, 2–6, 6–4, 6–2

2002: Andre Agassi ha sconfitto Tommy Haas 6–3, 6–3, 6–0

2003: Félix Mantilla ha sconfitto Roger Federer 7–5, 6–2, 7–6(8)

2004: Carlos Moyá ha sconfitto David Nalbandian 6–3, 6–3, 6–1

L’era dominante di Rafa Nadal, l’uomo dei record

Nel 2005 il ciclone Rafa Nadal si abbatte anche sugli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo vince 10 edizioni totali (record), le prime tre di fila (altro record). Tra il 2005 e il 2021 solo Novak Djokovic riesce a interrompere il suo dominio: il serbo, non a caso, è il secondo più vincente della storia a Roma (6 successi). Agli altri restano le briciole: una vittoria per Murray nel 2016 e la prima di Alexander Zverev nel 2017. Nel frattempo, dal 2007, l’addio alle finali nel format tre set su cinque.

2005: Rafael Nadal ha sconfitto Guillermo Coria 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(6)

2006: Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer 6(0)–7, 7–6(5), 6–4, 2–6, 7–6(5)

2007: Rafael Nadal ha sconfitto Fernando González 6–2, 6–2

2008: Novak Đjoković ha sconfitto Stan Wawrinka 4–6, 6–3, 6–3

2009: Rafael Nadal ha sconfitto Novak Đoković 7–6(2), 6–2

2010: Rafael Nadal ha sconfitto David Ferrer 7–5, 6–2

2011: Novak Đjoković ha sconfitto Rafael Nadal 6–4, 6–4

2012: Rafael Nadal ha sconfitto Novak Đoković 7–5, 6–3

2013: Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer 6–1, 6–3

2014: Novak Đjoković ha sconfitto Rafael Nadal 4–6, 6–3, 6–3

2015: Novak Đjoković ha sconfitto Roger Federer 6–4, 6–3

2016: Andy Murray ha sconfitto Novak Đoković 6–3, 6–3

2017: Alexander Zverev ha sconfitto Novak Đoković 6–4, 6–3

2018: Rafael Nadal ha sconfitto Alexander Zverev 6–1, 1–6, 6–3

2019: Rafael Nadal ha sconfitto Novak Đoković 6–0, 4–6, 6–1

2020: Novak Đjoković ha sconfitto Diego Schwartzman 7–5, 6–3

2021: Rafael Nadal ha sconfitto Novak Đoković 7–5, 1–6, 6–3

La sesta meraviglia di Novak Djokovic

Tre anni fa l’ultima vittoria di Djokovic a Roma: il serbo vince per la sesta volta gli Internazionali, battendo in finale Tsitsipas.

2022: Novak Đjoković ha sconfitto Stefanos Tsitsipas 6–0, 7–6(5)

L’ultima vittoria di Medvedev

Due anni fa la vittoria di Medvedev, che stava attraversando forse l’ultimo momento magico della sua carriera. Il russo non aveva mai vinto un torneo sulla terra rossa: con il trionfo a Roma (perdendo un solo set) torna al secondo posto della classifica mondiale. Poi si spegne la luce: Medvedev non vincerà più un titolo Atp da allora.

2023: Daniil Medvedev ha sconfitto Holger Rune 7–5, 7–5

L’ultimo vincitore: il riscatto di Zverev

Un anno fa a Roma tutti attendevano lo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Gli infortuni fermano entrambi e alla fine vince Zverev, trionfatore a Roma per la seconda volta in carriera. Sembra il definitivo assalto del tedesco alla vetta del ranking. Un anno dopo, invece, nulla pare cambiato.

2024: Alexander Zverev ha sconfitto Nicolás Jarry 6–4, 7–5