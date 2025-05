Finale Coppa Italia, oggi Milan-Bologna: formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

L’ultima sfida, poi una tra Milan e Bologna alzerà sotto il cielo di Roma la Coppa Italia 2024/25. Questa sera, 14 maggio, allo stadio Olimpico rossoneri e rossoblù si daranno battaglia per conquistare un trofeo che vale anche il pass per la qualificazione alla prossima Europa League. E considerando l’ingarbugliata situazione in classifica a sole due giornate dal termine della Serie A, per Milan e Bologna questo match rappresenta un‘occasione più unica che rara. Ma non c’è solo questo. Il Milan vuole prendersi il secondo trofeo del 2025, per rendere meno amara una stagione fallimentare in campionato. Il Bologna vuole alzare al cielo una coppa, come non accade dalla Intertoto 1998: dopo oltre un quarto di secolo di digiuno, avrebbe un sapore storico.

Milan-Bologna, le formazioni

Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, gli uomini di Conceiçao vogliono replicare il successo di Riad e alzare al cielo anche la Coppa Italia 2024/25. In porta giocherà Maignan. La difesa sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. La coppia di centrocampo sarà formata da Fofana e Reijnders, mentre sulle fasce giocheranno Jimenez e Theo Hernandez. In attacco, Pulisic e Leao saranno chiamati ad assistere uno tra Jovic e Gimenez, con il serbo che parte favorito per una maglia da titolare.

Il Bologna ha invece disputato uno storico percorso in questa Coppa Italia. Dopo aver eliminato l’Empoli in semifinale, gli uomini di Italiano vogliono portarsi a casa il trofeo (che tra l’altro il Bologna ha vinto l’ultima volta 51 anni fa) anche come sorta di premio per la stagione disputata: gli emiliani sono infatti ancora in corsa per la qualificazione in Champions. I rossoblù potranno far affidamento su Skorupski tra i pali. La coppia di difensori centrali sarà composta da Beukema e Lucumi. Calabria, ex della gara, è favorito su Holm per il ruolo di terzino destro, mentre a sinistra giocherà Miranda. Il duo di centrocampo sarà formato da Freuler e Ferguson. In attacco, Orsolini e Odgaard giocheranno titolari insieme a Ndoye al momento favorito su Cambiaghi e Dominguez. Il ballottaggio per il ruolo centravanti vede Dallinga favorito su Castro.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Jovic. Allenatore: Sergio Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

Milan-Bologna, dove vederla in tv e in streaming

Il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. La telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. Sul Canale 20, l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri: le sensazioni a pochi minuti dal match, il riscaldamento delle squadre e le interviste ai protagonisti. Il collegamento su Canale 5 sarà a partire dalle ore 20:40. Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming su SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.