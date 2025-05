Internazionali d’Italia 2025, dove vedere Sinner e gli altri italiani in tv e in streaming

Il numero uno al mondo tornerà in campo dopo la sospensione di 3 mesi rimediata in seguito al caso Clostebol

Cresce l’attesa per gli Internazionali d’Italia 2025, dove Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, tornerà in campo dopo tre mesi di assenza dovuti alla vicenda Clostebol. L’azzurro, fermo dalla finale degli Australian Open vinta contro Zverev il 26 gennaio scorso, guida la entry list del Masters 1000 di Roma, in programma al Foro Italico dal 7 al 18 maggio.

Insieme all’altoatesino, saranno presenti nel tabellone principale maschile anche altri italiani: Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e Bellucci. A questi si aggiungono i giocatori ammessi tramite wildcard: Fabio Fognini, Federico Cinà, Luca Nardi, Francesco Passaro e Matteo Gigante. Nel tabellone femminile, invece, scenderanno in campo le italiane Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Sara Errani (quest’ultima grazie a una wildcard), oltre a Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone e Tyra Caterina Grant.

Internazionali d’Italia 2025, dove vederli in tv e in streaming

Il torneo maschile sarà disponibile integralmente sui canali Sky Sport (il canale di riferimento è Sky Sport Tennis, numero 203 della lineup dei canali sport) e in streaming sulla piattaforma NOW oltre a SkyGo, mentre tutto quello femminile su SuperTennis, che ha annunciato 14 ore di diretta al giorno con approfondimenti dal Foro Italico. Prevista anche una copertura della Rai, che trasmetterà una partita al giorno degli uomini fino alla finale su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.