Internazionali 2025, quando gioca oggi Sinner contro Navone. Orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

Ormai ci siamo. Il rientro in campo di Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol è previsto domani sabato 10 maggio agli Internazionali d’Italia. L’altoatesino, che non disputa un match ufficiale dalla finale dello scorso Australian Open vinta contro Zverev, giocherà al secondo turno del Masters 1000 di Roma contro l’argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking che ha eliminato Federico Cinà in due set (6-3, 6-3). Ad aprire la giornata sarà però il match tra Berrettini e Fearnley in programma alle ore 11. Poco dopo l’incontro tra Collins e Swiatek, che comincerà non prima delle 13, sarà anche la volta di Jasmine Paolini contro Jabeur.

IL TABELLONE dell’ATP di Roma

LA STORIA – L’albo d’oro degli Internazionali

“Con Sinner sarà una partita molto difficile, è molto speciale stare qui e giocare con Jannik per il suo rientro nel circuito, ma sarà una partita difficile. Lui è un giocatore terribile, impressionante, ha vinto molti Grand Slam, ma io devo prepararmi al meglio per tentare di vincere. È molto bello per voi che sia tornato a Roma il numero uno del mondo, un italiano, ma spero di potergli rovinare il rientro”, ha detto l’argentino in mixed zone dopo il successo sul giovane Cinà, parlando della sfida all’altoatesino. “Dopo la sospensione di tre mesi gli mancherà un po’ il ritmo, non sarà facile. Io preparerò la mia partita per cercare di vincere. Ho già giocato partite di questo tipo, ho giocato con Rune, ho giocato con Shelton a Indian Wells, praticamente a casa sua. Ho già giocato partite di quel livello molto alto, ma giocare qui a Roma, nella casa del numero uno del mondo, probabilmente sarà differente”.

IL TABELLONE del WTA di Roma

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri a Roma

Sinner contro Navone, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Navone andrà in scena domani, sabato 10 maggio, alle ore 19. Quindi l’azzurro sarà il primo tennista a scendere in campo nella fascia ‘serale’, sul Centrale del Foro Italico. Il match l’italiano e l’argentino, così come tutti gli incontri degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nello specifico sul canale 203 chiamato Sky Sport Tennis. L’atteso ritorno di Sinner però sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.