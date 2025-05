Saranno almeno 23 le italiane e gli italiani impegnati sui campi del Foro Italico per disputare gli Internazionali d’Italia, in programma dal 6 al 18 maggio a Roma. Gli azzurri già certi del main draw sono 13 nel singolare maschile e 10 nel femminile. La speranza è di riportare un azzurro in finale in singolare per la prima volta dal 2014, quando a riuscirci fu Sara Errani. Una vittoria italiana nella disciplina individuale manca dal 1985 per quanto riguarda il torneo femminile (Raffaella Reggi), dal 1976 a livello maschile (Adriano Panatta). Sale l’attesa per il ritorno di Jannik Sinner: il numero uno al mondo ripartirà proprio da Roma dopo la sospensione che lo ha tenuto fermo 3 mesi. Oltre all’altoatesino, occhi puntati su Lorenzo Musetti (semifinalista a Madrid), ma sono sicuri di un posto in tabellone anche Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Con loro anche le 5 wild card maschili: Federico Cinà, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Matteo Gigante. Nel femminile invece in campo la numero uno d’Italia, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. A ricevere una wild card sono state Sara Errani, Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Giorgia Pedone, Lucrezia Stefanini e la 17enne Tyra Caterina Grant. Gli ultimi due inviti, assegnati attraverso un torneo di prequalificazione, sono andati alle debuttanti Federica Urgesi e Arianna Zucchini. Completeranno il tabellone i giocatori provenienti dalle qualificazioni.

