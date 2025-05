Dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia. Prima di esserlo sul campo però, l’altoatesino ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Foro Italico. Il consueto media day pre-torneo è diventato un vero e proprio evento per l’attesa irrefrenabile di tifosi e addetti ai lavori nel vedere di nuovo all’opera il numero uno al mondo. Per Sinner, questa prima giornata di Internazionali, lo vedrà impegnato con l’incontro con i giornalisti e alle 18 per la celebrazione del doppio successo dello scorso novembre a Malaga in Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup sul Centrale. Infine alle 19, sempre sul Centrale, ci sarà il suo primo allenamento.

LE DATE – Il calendario completo

IL TABELLONE maschile

“Il momento più duro della sospensione è stato all’inizio. Non potevo assistere a nessun evento sportivo. Non potevo andare allo stadio per vedere una partita di calcio o seguire una corsa ciclistica dei miei amici. Ma sono stato felice di trascorrere del tempo con la mia famiglia”. Queste sono state le prime parole di Jannik Sinner parlando dei tre mesi di stop forzato. “Come persona non sono cambiato, sono successe delle cose fuori dal campo che non era semplice gestire, anche non giocando a tennis ho capito che sono una persona importante, che ha una attenzione giornaliera. Alla fine sono contento di come abbiamo gestito tutto questo, all’inizio ero un po’ confuso, sono rimasto a casa con la mia famiglia. Ho cercato di capire quello che era importante per me, sono tanti i sacrifici che ho fatto. Ho dovuto capire di me cosa è importante, siamo felici di essere qua”.

A proposito delle sue sensazioni sugli Internazionali d’Italia: “Devo dire che ho basse aspettative in questo torneo. Sono stato fermo così a lungo e non ho alcun feedback di come giocherò”, ha ammesso Sinner. L’altoatesino ha anche parlato a proposito della sua relazione con gli altri tennisti, soprattutto dopo un periodo così complesso in cui ha ricevuto sia manifestazioni di vicinanza che alcune critiche: “Il tennis è uno sport individuale, ognuno ha il suo team. A Montecarlo ho incontrato Draper e Sonego, siamo stati molto bene. All’inizio ho avuto messaggi sorprendenti da parte di tennisti che non mi sarei aspettato di ricevere. E nulla da chi invece mi aspettavo di ricevere qualcosa. Nomi non ne voglio fare. Passerà”.

IL TABELLONE femminile

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri

LA STORIA – L’albo d’oro del torneo

TV – Dove vedere il torneo (Sky e Rai)

Riguardo all’imminente Masters 1000 di Roma che sta per cominciare: “L‘obiettivo sarà Parigi, non sono qui per battere chiunque ma per provare a passare il primo turno e poi vediamo cosa può succedere. È difficile per me iniziare un nuovo torneo e riprendere confidenza con i suoi ritmi. Ma siamo molto tranquilli, stiamo bene fisicamente e mentalmente, siamo riposati, cosa che ci ripagherà anche a fine stagione. – ha dichiarato il numero uno al mondo – Sicuramente la cosa più bella sarà entrare in campo e vedere la gente, il tanto il tifo, poi c’è pressione, qualche dubbio, ma è normale che ci sia, però non ho paura di andare in campo. Sono solamente felice di essere qui, abbiamo fatto il massimo per essere qui abbastanza freschi e pronti”.