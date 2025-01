Melbourne, un anno dopo. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli Australian Open 2025: può diventare il primo italiano nella storia a vincere tre tornei dello Slam. Di fronte c’è Alexander Zverev, che brama la vittoria del primo Major in carriera. Il numero 1 contro il numero 2 al mondo, il meglio del tennis va in scena nella Rod Laver Arena. Segui la diretta del match con il commento de ilfattoquotidiano.it.

Sinner-Zverev, finale Australian Open | Risultato live primo set: 3-2

Primo game duro, lungo 10 punti e quasi 8 minuti: Sinner però non trema e tiene la battuta.

Sinner ottiene le prime due palle break, ma riceve subito un assaggio delle difficoltà di questa finale: Zverev sfodera 4 prime di servizio micidiale e mantiene il punteggio in parità.

Si gira sul 2 a 1 per l’azzurro: Sinner perfetto nei primi due turni in battuta, mentre ha commesso un paio di errori nel game vinto da Zverev. Già qualche assaggio di un braccio di ferro massacrante da fondo campo.

Sinner comincia con una concentrazione estrema: 4 punti di fila e primo game al servizio portato a casa.

È iniziato il primo set della finale

Sinner e Zverev fanno il loro ingresso in campo nella Rod Laver Arena: inizia il riscaldamento.

La finale degli Australian Open 2025 è in programma alle ore 9.30 italiane. Nella Rod Laver Arena tutto è pronto: a breve è previsto l’inizio della sfida.

Sinner e Zverev sono entrati nell’area di riscaldamento del campo centrale di Melbourne. A minuti il loro ingresso in campo per il riscaldamento.

L’analisi della finale

Sinner può diventare il più giovane tennista a vincere due trofei consecutivi al Melbourne Park dai tempi di Jim Courier nel 1992 e nel 1993 e per replicare le gesta di Rafa Nadal al Roland Garros nel 2005 e 2006, diventando il primo dai tempi dello spagnolo a confezionare un bis negli Slam a uno esatto dal suo primo titolo.

Sinner-Zverev, la finale in numeri: scopri le possibili chiavi del match

I precedenti: Zverev guida 4 a 2 nei precedenti contro Sinner. L’ultima volta a Cincinnati vinse l’azzurro, nell’ultimo incrocio in uno Slam agli Us Open 2023 trionfò Zverev. Qui l’analisi completa delle loro sfide.

La speranza di Sinner: Se un anno fa il successo agli Australian Open fu quasi una liberazione, tanto era bramato e atteso, oggi un’altra vittoria avrebbe il sapore della consacrazione, del definitivo ingresso tra i grandi dello sport italiano e mondiale.

La speranza di Zverev: Il tedesco ha già perso due finali Slam al quinto set. In una carriera da campione (23 titoli, tra cui due Atp Finals, più un oro olimpico), questa resta l’unica macchia. Un tabù che il tedesco vuole spezzare oggi a Melbourne.