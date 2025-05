Di fronte allo splendido scenario della Fontana di Trevi è avvenuto il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2025. Grande attesa per il debutto di Sinner, al rientro dopo la sospensione per il caso Clostebol. Ma tanta voglia di vedere all’opera anche Musetti, Berrettini, Sonego e tutti gli altri azzurri impegnati al Masters 1000 di Roma. Sinner e Alcaraz sono dai lati opposti del tabellone, quindi potranno incontrarsi solo in finale. L’altoatesino esordirà contro il vincente del match tra Navone e Cinà. Possibile esordio con derby azzurro dunque per il numero uno al mondo.

LE DATE – Il calendario completo

L’ANALISI – Il rientro di Sinner

FOCUS – Tutto sul torneo maschile

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri

FOCUS – Tutto sul torneo femminile

LA STORIA – L’albo d’oro del torneo

Tabellone Internazionali, il percorso di Sinner

Primo turno: bye

Secondo turno: Navone/Cinà

Terzo turno: Davidovich Fokina/Bergs

Ottavi: Tiafoe/Cerundolo

Quarti: Ruud/Shelton/Berrettini

Semifinale: Fritz/De Minaur/Paul/Rublev

Tabellone Internazionali, il percorso di Musetti

Primo turno: bye

Secondo turno: Medjedovic/Qualificato

Terzo turno: Perricard/Nakashima

Ottavi: Popyrin/Medvedev

Quarti: Fils/Zverev/Shapovalov

Semifinale: Draper/Alcaraz/Rune/Dimitrov

Tabellone Internazionali, gli avversari degli italiani al primo turno

Musetti bye (2T vs Medjedovic o Qualificato)

Berrettini bye (2T vs Fognini o Fearnley)

Cobolli vs Nardi

Arnaldi vs Bautista Agut

Sonego vs Qualificato

Darderi vs Bu

Bellucci vs Martinez

Passaro vs Qualificato