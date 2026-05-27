Coco Gauff, paura prima del debutto al Roland Garros: incidente d’auto e corsa in taxi. “Ho rovesciato il mio succo dappertutto”

Una vittoria convincente in due set (6-4, 6-0): l’esordio di Coco Gauff al Roland Garros è stato senza intoppi. Ma se in campo è stato un match tranquillo, il pre partita è stato molto movimentato per la tennista statunitense: “È stata una giornata movimentata. Ma credo che quando succedono cose del genere, ti permettano di non pensare alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui sana e salva”, ha spiegato Gauff, che ha svelato tutto dopo la partita.

Poi il racconto: “Mentre andavo sul posto, ho avuto un piccolo incidente d’auto”, ha raccontato la 22enne statunitense, ridendoci su, ai microfoni di TNT Sports. “Siamo andati a sbattere contro un palo. Si è sentito un piccolo impatto. Ho rovesciato il mio succo dappertutto in macchina”. Dopo esserci accertati che le condizioni di tutti i passeggeri e del veicolo fossero ok, il team ha deciso di raggiungere il torneo a bordo di un taxi. “L’auto non era più guidabile. Alla fine, abbiamo preso un taxi”.

Raggiunto il campo di gioco, Gauff ha avuto un’altra piccola disavventura: “Poi, poco prima di entrare in campo, il mio vestito si è impigliato”, ha dichiarato l’attuale numero 4 del mondo. “Con il mio fisioterapista siamo andati in bagno per cercare di toglierlo”, ha concluso Gauff con un sorriso sulle labbra.

Il match era partito male per Coco Gauff, con Townsend che era andata sopra 2-0. Poi la rimonta: Gauff ha vinto 12 dei successivi 14 game. Alla fine dell’incontro, Coco ha aperto il frigorifero dietro la sua panchina – secondo lei “non abbastanza freddo”, come precisato in conferenza stampa – e da lì ha preso alcune sue racchette come se nulla fosse: una mossa fatta per le calde temperature di Parigi di questo periodo.