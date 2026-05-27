Il ciclista danese cercava la vittoria in un Grande Giro da tantissimo tempo: "Adesso mio figlio mi ha dato un oggetto dei Pokémon e oggi quello è stato il mio portafortuna"

Michael Valgren brucia la concorrenza e vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il corridore danese della EF Education-EasyPost, inseritosi nella maxi fuga di giornata che comprendeva altri 28 uomini, dimostra di avere la gamba migliore nell’ultimo chilometro e beffa il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che completano il podio di giornata. “Ho spinto al massimo, questa era la mia mossa. Sono molto contento, anche se è stata molto dura restare per tutto il tempo nel gruppo di testa. Ho spinto oltre il mio limite. Mi mancavano queste sensazioni, penso di meritarmelo. La mia carriera è stata molto buona, sono felice di essere riuscito a vincere una tappa in Italia”, commenta Valgren, che conferma un particolare feeling con l’Italia, avendo vinto anche la quinta tappa della Tirreno-Adriatico di quest’anno a Mombaroccio.

A fine gara non è passato inosservato un piccolo disco verde tirato fuori dalla tasca posteriore della tuta e mostrato a favor di telecamera prima di tagliare il traguardo. In tanti si sono subito chiesti cosa fosse e a una domanda ha risposto così: “L’anno scorso avevo grandi speranze di vincere una tappa al Tour de France. Adesso mio figlio mi ha dato un disco verde dei Pokémon e oggi quello è stato il mio portafortuna”, ha riso. Insomma, una sorta di pokeball personalizzata per il ciclista, che l’ha mostrato come portafortuna al traguardo. Una vittoria di tappa in un Grande Giro mancava infatti dal suo palmarès già da parecchio tempo.

La bandiera tricolore viene invece tenuta alta dall’eterno Caruso che, nonostante i 38 anni suonati, sfiora la vittoria e conquista uno splendido terzo posto alle spalle di Leknessund. “Me lo ero promesso, ci tenevo ad avere questa sensazione di bagarre. È stata una bella giornata, durissima perché la tappa era lunga e con tanto dislivello. Nel finale ha vinto il ragazzo che ne aveva di più. Valgren ha indovinato il momento giusto. Sono orgoglioso di me stesso“, sottolinea Caruso, che ora si trova al nono posto della classifica generale. “Ho guadagnato in classifica, ma non era questo l’obiettivo di giornata. Volevo provare a vincere la tappa e lo rifarò”, assicura il veterano della Bahrain-Victorious.

Giornata di ordinaria amministrazione, invece, per la maglia rosa Jonas Vingegaard, che non riscontra alcun problema nel difendere gli oltre quattro minuti di vantaggio nei confronti di Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Thymen Arensman (Netcompany Ineos). Tra le note positive di giornata per i colori azzurri spicca anche un ottimo Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) che, dopo essere entrato nella fuga, centra il settimo posto. Il Giro d’Italia sta volgendo al termine e domani andrà in scena la diciottesima tappa, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km che, per le caratteristiche del percorso, potrebbe favorire una nuova fuga.

La classifica generale