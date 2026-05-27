L'ex commissario tecnico tra il 2018 e il 2023 prende quota ed è avanti rispetto a Conte. Allegri perde campo dopo il fallimento con il Milan e la trattativa con il Napoli

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L’Italia scenderà in campo tra pochi giorni per una doppia amichevole contro Grecia e Lussemburgo guidata da Silvio Baldini, che si presenterà con una nazionale sperimentale, fatta da Under 21 più capitan Donnarumma e qualche altro già nel giro della Nazionale maggiore. Il tema più caldo è però sicuramente chi sarà il prossimo commissario tecnico nel mese di settembre, dopo le elezioni federali e quando ricominceranno le partite che contano.

Nelle ultime ore – si legge su Agipronews – è tornato in pole per i bookmaker Roberto Mancini, che per la prima volta scavalca Antonio Conte, il grande favorito dal giorno dell’addio di Gennaro Gattuso. In quota resiste l’opzione Massimiliano Allegri, libero dopo l’esonero dal Milan. Perde quota invece Claudio Ranieri, così come Pep Guardiola dopo l’annuncio di voler rimanere fermo per un periodo dopo il termine della sua avventura al Manchester City.

Mancini è probabilmente tra i nomi meno chiacchierati dell’ultimo periodo per più motivi, ma ora sta tornando di moda come potenziale successore a Silvio Baldini per diversi fattori che in un modo o nell’altro stanno facendo perdere quota agli altri candidati, a eccezione di Antonio Conte. Il prescelto di Malagò (probabile nuovo presidente della Figc) è Allegri, che dopo il fallimento Champions con il Milan però ha perso appeal. Se a marzo infatti il secondo posto con il Milan era un risultato importante e sicuramente “vendibile” anche in ottica Nazionale, oggi il quinto posto finale e l’inevitabile fallimento rendono il suo nome meno appetibile. In più, Allegri sta parlando con il Napoli: è in corsa con Vincenzo Italiano.

La corsa sembra così essersi ristretta a due nomi: Antonio Conte e Roberto Mancini. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno. Antonio Conte è stato sulla panchina dell’Italia dal 2014 al 2016, guidando gli Azzurri fino all’Europeo del 2016, dove l’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dalla Germania. Mancini invece è stato il tecnico dell’Italia dal 2018 al 2023, vincendo anche l’Europeo del 2020 (giocato però nel 2021).