Fabio Fognini saluta Roma: “Questi sono i miei ultimi Internazionali d’Italia”

“Ho deciso che saranno i miei ultimi Internazionali d’Italia“. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport, l’ex numero 9 del mondo Fabio Fognini, alla vigilia del suo esordio al Foro Italico contro il britannico Jacob Fearnley, ha annunciato che quella di questo maggio sarà la sua ultima volta al Masters 1000 di Roma.

“Questo è un torneo dei sogni che cerchi di giocare bene e quindi hai pressioni extra. La vittoria indimenticabile su Murray (2° turno degli Internazionali 2017) che all’epoca era numero 1 penso sia stata la partita più bella che ho giocato agli Internazionali. – ha dichiarato il tennista italiano – In questi anni ho capito che il tennis è passione, sacrificio, fortuna che a volte ci vuole e felicità”. Fognini ha quindi ammesso che “voglio dare spazio ai giovani, è giusto così. Ho fatto una bellissima carriera e sono contento ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e c’è una fine”.

Al momento, Fabio Fognini è il numero 107 del ranking Atp. Nel corso della sua carriera, il tennista originario di Sanremo si è assicurato 9 titoli a livello Atp: il più importante è senza dubbio il Masters 1000 di Montecarlo del 2019, in cui ebbe la meglio su un certo Rafa Nadal in semifinale prima di battere in finale il serbo Lajovic.