Comincia Flavio Cobolli, poco dopo tocca a Jannik Sinner. Il gran finale è affidato a Matteo Berrettini, nel mezzo Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Sotto il solo cocente di Parigi, l’Italia del tennis si prende ancora una volta la scena al Roland Garros. Sono ben cinque gli azzurri in campo oggi, giovedì 27 maggio: vanno tutti a caccia del terzo turno, con spiragli interessanti nei rispettivi tabelloni.

Sinner affronta Juan Manuel Cerundolo, argentino numero 56 del ranking Atp: per l’altoatesino il pericolo principale è il caldo estremo, sono previsti ancora più di 30 gradi a mezzogiorno, quando scenderà in campo sul Philippe-Chatrier. Un’ora prima tocca a Flavio Cobolli: affronta il 26enne cinese Yibing Wu, che ha già battuto quest’anno ad Acapulco. Luciano Darderi invece si deve preparare alla battaglia con Francisco Comesana: un italo-argentino contro un argentino. Il 25enne numero 102 al mondo, al netto della classifica, sa essere un osso duro e ha vinto l’unico precedente. Anche qui, il grande caldo sarà un fattore.

Più fortunati in questo senso Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi: entrambi giocano di sera. I loro avversari però sono i più ostici. Il romano gioca come Sinner sul Philippe-Chatrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, numero 25 al mondo, che sa usare anche in modo “spiacevole” l’energia del pubblico. Il ligure invece affronta Stefanos Tsitsipas: qui molto dipende dal greco, quale sua versione scenderà in campo? L’Arnaldi visto tra Roma e Parigi, però, ha le armi – specialmente il rovescio – per stanare le debolezze di questo Tsitsipas.

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: gli orari

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo: ore 12, campo Philippe-Chatrier

Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech: ore 20:15, campo Philippe-Chatrier

Matteo Arnaldi-Stefanos Tsitsipas: quarto match, campo 14

Flavio Cobolli-Yibing Wu: ore 11, campo 7

Luciano Darderi-Francisco Comesana: terzo match, campo 6

Roland Garros, il programma completo di giovedì 28 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle 12:00

[1] Jannik SINNER ITA vs Juan Manuel CERUNDOLO ARG

A seguire

[30] Ann LI USA vs Diane PARRY FRA

A seguire

[1] Aryna SABALENKA vs Elsa JACQUEMOT FRA

Non prima delle 20:15

[22] Arthur RINDERKNECH FRA vs Matteo BERRETTINI ITA

COURT SUZANNE-LENGLEN

Dalle 11:00

Adolfo Daniel VALLEJO PAR vs Moise KOUAME FRA

A seguire

Julia GRABHER AUT vs [6] Amanda ANISIMOVA USA

A seguire

[4] Coco GAUFF USA vs Mayar SHERIF EGY

A seguire

Raphael COLLIGNON BEL vs [5] Ben SHELTON USA

COURT SIMONNE-MATHIEU

Dalle 11:00

Donna VEKIC CRO vs [16] Naomi OSAKA JPN

A seguire

[25] Francisco CERUNDOLO ARG vs Hugo GASTON FRA

Non prima delle 16:00

[4] Felix AUGER-ALIASSIME CAN vs Roman Andres BURRUCHAGA ARG

A seguire

[9] Victoria MBOKO CAN vs Katerina SINIAKOVA CZE

COURT 14

Dalle 11:00

[17] Iva JOVIC USA vs Emma NAVARRO USA

A seguire

Hubert HURKACZ POL vs [19] Frances TIAFOE USA

A seguire

Antonia RUZIC CRO vs [19] Madison KEYS USA

A seguire

Matteo ARNALDI ITA vs Stefanos TSITSIPAS GRE

COURT 7

Dalle 11:00

[10] Flavio COBOLLI ITA vs Yibing WU CHN

A seguire

[25] Diana SHNAIDER vs McCartney KESSLER USA

A seguire

Maria SAKKARI GRE vs Claire LIU USA

A seguire

Luca VAN ASSCHE FRA vs Brandon NAKASHIMA USA

COURT 6

Dalle 11:00

Facundo DIAZ ACOSTA ARG vs Learner TIEN USA

A seguire

[22] Anna KALINSKAYA vs Alina KORNEEVA

A seguire

Francisco COMESANA ARG vs [14] Luciano DARDERI ITA

A seguire

Katie BOULTER GBR vs [28] Anastasia POTAPOVA

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.