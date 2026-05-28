Avanti 6-3 6-2 5-2 e al servizio, il numero uno al mondo ha un black out fisico improvviso: non si regge in piedi, cede il set e deve chiedere il toilet break. K.o. 6-1 il quarto

Sul più bello, a quattro punti dal passaggio del turno, accade lo scenario più temuto a causa del caldo. Un malore. Improvviso. Avanti 6-3 6-2 5-2 e al servizio, Jannik Sinner ha un tracollo fisico. Non si regge in piedi. Perde a zero il servizio che gli avrebbe garantito il passaggio al terzo turno del Roland Garros. Quindi Juan Manuel Cerundolo vince il suo turno di battuta concedendo ancora zero punti al numero uno al mondo.

L’altoatesino barcolla, va a servire ancora per il set ma finisce 0-40. A quel punto si ferma. Chiama il fisioterapista. “Devo vomitare”, dice. Rientra negli spogliatoi. Ma non basta. Quando ritorna in campo è sempre debole. Concede, in totale, cinque game di fila a Cerundolo che si impone 7-5 e trascina la partita al quarto set. Prima, però, toilet break per l’altoatesino nella speranza di rimettersi in sesto ed essere pronto ad affrontare quel che resta della partita.

Dopo un’iniziale ripartenza sostenuta, Sinner ha poi accusato un nuovo calo fisico. Ha sprecato tre palle break sul 2-1 perdendo subito dopo il suo turno di servizio. Le difficoltà continuano ma, per ora, il numero uno al mondo non si arrende aspettando di ritrovare un minimo di tenuta fisica che gli permetta di competere ad armi pari con Cerundolo. La scelta, indicata dal suo angolo da coach Vagnozzi, è di lasciare andare anche il quarto set e di concentrarsi sul quinto e, a questo punto decisivo, parziale. “Inizia a pensare positivo”, l’incitamento del tecnico prima del 6-1 con il quale si è chiuso il set.

Al momento, tuttavia, la situazione non sembra migliorare. Cerundolo ha strappato il servizio nel primo game del quinto, imponendosi agilmente anche nel suo turno di battuta. È una situazione complicatissima per il numero uno al mondo, che non sembra in grado di poter impensierire l’argentino a causa delle sue condizioni fisiche precarie.