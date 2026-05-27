Roland Garros, quando gioca Sinner contro Cerundolo: è l’orario peggiore per l’emergenza caldo

Tra le 12 e le 15 (fascia oraria in cui presumibilmente si gioca la partita), sono previsti tra i 30 e i 33 gradi: è un fattore che può condizionare il match

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A distanza di due giorni dalla vittoria di primo turno contro Clement Tabur, Jannik Sinner torna in campo giovedì per il secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Il numero uno al mondo – che all’esordio aveva evitato il problema del caldo parigino – giocherà questa volta nella sessione diurna, con le temperature altissime che saranno così un ostacolo in più all’interno del match. L’avversario sarà Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del ranking Atp, da non confondere con il fratello maggiore Francisco, numero 26. L’unico precedente risale al 2023 e fu vinto da Jannik Sinner.

Sinner-Cerundolo, l’orario del match

Nel primo turno Sinner aveva evitato il problema giocando nella sessione serale, questa volta no. Anzi, giocherà probabilmente in uno dei momenti più caldi della giornata, con temperature altissime. Quello tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo è infatti il primo match di giornata sul Philippe Chatrier, il campo principale, alle ore 12. Tra le 12 e le 15 (fascia oraria in cui presumibilmente si gioca la partita), sono previsti tra i 30 e i 33 gradi. Un fattore che potrebbe così influire e condizionare il match e le condizioni fisiche del numero uno al mondo.

A proposito di emergenza caldo durante gli Slam, c’è un precedente che riguarda Jannik Sinner agli Australian Open, quando l’altoatesino entrò in crisi per i crampi e per il quale si lamentò Eliot Spizzirri. Nello specifico, le accuse avevano riguardato l’attivazione dell’Extreme Heat Protocol – le misure di sicurezza per proteggere gli atleti dagli effetti del caldo – durante l’incontro in cui l’americano aveva vinto il primo set, perso il secondo ed era sopra di un break nel terzo.

Una circostanza che il tennista americano aveva definito un “buffo tempismo“, sollevando dei sospetti sulla buonafede della decisione arbitrale: “Curioso sia successo proprio quando ho fatto il break“. Ma non c’era nessun complotto: semplicemente Sinner era stato “fortunato” perché nella fase in cui aveva accusato dei problemi di crampi, era arrivato il picco di caldo: l’HSS aveva raggiunto il massimo di 5 che prevede la sospensione immediata delle attività. Dopodiché, era avvenuta la chiusura del tetto e l’incontro era proseguito normalmente. Sinner riuscì a rimontare e vinse in quattro set.

L’allarme caldo

Minime di 20 gradi (ma solo nelle prime ore del mattino) e massime di 34 gradi. Quella di giovedì 28 maggio a Parigi sarà una giornata caldissima, tra le più calde della settimana insieme a venerdì 29. Un aspetto che preoccupa Jannik Sinner: l’unico vero ostacolo nei suoi match a oggi sembrano essere proprio le condizioni fisiche, su cui proprio il caldo potrebbe influire.

In Francia si è infatti registrato un nuovo record di caldo per il mese di maggio. Lo riporta Meteo France parlando di “caldo anomalo” che è “storico e senza precedenti”. La ministra per la Transizione Ecologica, Monique Barbut, afferma che l’ondata di calore che sta interessando la Francia dovrebbe durare tutta la settimana. Secondo Meteo-France, le temperature potrebbero continuare a salire e raggiungere i 39°C nei prossimi giorni, compresa la giornata di giovedì, quando Sinner scenderà in campo a mezzogiorno.

Il dibattito sulle regole al Roland Garros

L’emergenza caldo sta riaprendo anche il dibattito sulle regole di tutela per gli atleti. L’Atp ha introdotto nuove norme per il 2026, con cooling break di dieci minuti oltre i 30 gradi e la possibilità di sospendere il gioco sopra i 32. Il Roland Garros, però – come tutti gli Slam – non segue automaticamente il regolamento Atp perché dipende dall’International Tennis Federation.

Resta quindi in vigore la Extreme Heat Policy dell’Itf, che lascia al torneo ampia discrezionalità sulle misure da adottare. Gli organizzatori possono decidere di attivare pause per il caldo estremo, sospendere gli incontri o chiudere i tetti dei campi principali Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen, trasformandoli in impianti indoor nel giro di 15 minuti. Una soluzione che potrebbe diventare sempre più centrale in un’edizione del Roland Garros già segnata dall’emergenza climatica.

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.