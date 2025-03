“Un attacco non solo ingiustificato, ma anche pericoloso per il mantenimento dell’equilibrio dei poteri”. Quello della maggioranza contro i giudici delle Sezioni unite civili della Cassazione che hanno scritto l’ordinanza sulla Diciotti. Che fa di nuovo notizia. Perché nel clima al veleno che investe quotidianamente la giustizia, con gli avvocati a sostegno della separazione delle carriere contro i magistrati, non è di tutti i giorni che il presidente dell’Unione delle Camere civili invii una lettera con queste parole per esprimere “profondo rispetto e alta considerazione” alla prima presidente della Cassazione Margherita Cassano. Protagonista di un secco altolà al governo e alla premier Meloni per l’attacco contro l’ordinanza sulla Diciotti, che l’ha spinta a definire come “inaccettabili” gli insulti che gli esponenti della maggioranza hanno riversato sulla Suprema Corte. Un duro comunicato quello di Cassano, da sempre esponente di Magistratura indipendente, a difesa del presidente Ettore Cirillo e degli otto colleghi che hanno scritto e firmato l’ordinanza.

Ed ecco che l’avvocato Alberto Del Noce mette su carta, in una lettera che porta la data di ieri, la sua “personale solidarietà” non solo alla magistrata Cassano, ma anche “all’istituzione che rappresenta”. E non si tratta certo di una “solidarietà” generica, ma proprio legata “alle recenti critiche emerse in merito all’ordinanza riguardante il caso Diciotti”. Una decisione giudiziaria che potrebbe avere anche conseguenze sul processo di Palermo sul caso Open Arms, in cui l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato assolto in primo grado.

Leggiamo assieme le parole di Del Noce: “In qualità di avvocato e difensore dei principi costituzionali, ritengo fondamentale ribadire il sostegno all’autonomia e all’indipendenza della giurisdizione”. Ecco che Del Noce mette assieme due capisaldi, da un lato la Costituzione, dall’altro lo status di un magistrato, e quindi la sua autonomia e indipendenza di giudizio che non può essere coartata dalla politica. E qui il presidente dei civilisti italiani entra nel merito del provvedimento della Cassazione che ha riconosciuto i diritti economici del migrante illegalmente trattenuto sulla nave. E scrive che “l’ordinanza ha dimostrato ancora una volta l’impegno della giustizia italiana a preservare i diritti fondamentali dell’individuo, anche in contesti di particolare complessità e urgenza”.

Dunque, dalle parole di Del Noce, si deduce la sua valutazione tecnicamente positiva della tanto contestata ordinanza. E a questo segue la dura critica al comportamento della maggioranza di governo. Scrive Del Noce: “Ritengo che l’attacco politico nei confronti della magistratura per il suo lavoro di garanzia e di controllo sia non solo ingiustificato, ma anche pericoloso per il mantenimento dell’equilibrio dei poteri, su cui si fonda la nostra Repubblica”. Una frase importantissima questa perché ribadisce l’autonomia dei giudici e quindi la critica a un governo che quotidianamente cerca di metterli in scacco criticando qualsiasi iniziativa giudiziaria.

Ecco ancora, sul punto, le parole di Del Noce: “La separazione tra potere politico e giudiziario è un pilastro irrinunciabile del nostro sistema democratico e garantisce che nessun potere possa agire al di fuori delle leggi che regolano il nostro convivere civile”. Purtroppo le cronache quotidiane mostrano invece la reiterata tendenza governativa a soverchiare i giudici delegittimando le loro decisioni. Del Noce invece conclude la sua lettera esprimendo il suo “sostegno” e la sua “stima” a quelli dell’ordinanza Diciotti, “per il coraggio e l’integrità dimostrati”. E infine dal presidente delle Camere civili arriva anche un invito espresso ad andare avanti. “Mi auguro che l’istituzione che Lei autorevolmente rappresenta continui a operare con la stessa fermezza e indipendenza per la tutela dei diritti di ogni individuo e per la salvaguardia dei principi di giustizia e legalità”. Parole importanti per la Cassazione e per i magistrati in Italia.