La Lituania teme la Russia: per questo motivo ha abbandonato la Convenzione internazionale che vieta l’acquisto, l’uso e la produzione di bombe a grappolo. Lo Stato, che si trova sul fianco orientale della Nato al confine con la Bielorussia, nazione satellite di Mosca, e con l’exclave di Kaliningrad, pesantemente armata, sostiene di aver bisogno di tutti i mezzi possibili per scoraggiare una potenziale aggressione perché la Russia non è parte della convenzione, che include oltre 110 paesi in tutto il mondo, e utilizza questo tipo di armamenti. La decisione – ha detto il ministro della Difesa lituano Dovile Sakaliene alla radio Ziniu – rappresenta un “messaggio strategico che siamo pronti a usare assolutamente tutto” per difendere il Paese.

Una munizione a grappolo – in inglese “cluster bomb” – è un contenitore lanciato dal cielo o da terra contenente da poche decine a centinaia di munizioni secondarie che vengono disperse su un’area grande quanto un campo da calcio. Una volta caduti sul terreno, i piccoli ordigni spesso rimangono inesplosi e rappresentano un pericolo per i civili anche anni dopo la fine dei conflitti. I funzionari lituani promettono di ridurre al minimo il potenziale impatto negativo di queste armi, anche tramite un “algoritmo” che impartisce istruzioni per raccogliere gli ordigni inesplosi il più rapidamente possibile dopo ogni operazione militare.

Il Parlamento lituano ha votato per abbandonare la convenzione lo scorso luglio, ma il Paese ha dovuto attendere sei mesi affinché la decisione entrasse in vigore. La Lituania, membro sia dell’Unione europea che della Nato, è il primo Paese a lasciare il trattato, adottato nel 2008, e il primo Paese dell’Unione Europea a ritirarsi da un accordo multilaterale sulla regolamentazione delle armi.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno duramente criticato la decisione dello Stato baltico di 2,8 milioni di persone, un tempo sotto il dominio sovietico. Amnesty International ha definito la mossa “disastrosa”, mentre Human Rights Watch ha parlato di “decisione allarmante”. Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha affermato che “indebolisce protezioni vitali per i civili”. “Il ritiro della Lituania dala Convenzione è senza precedenti – ha affermato il Cicr in una dichiarazione, poiché nessuno Stato ha mai denunciato un trattato umanitario globale”.

Dal marzo 2022, fin dai primi giorni successivi all’invasione, gli Stati Uniti avevano denunciato l’utilizzo di “cluster bombs” da parte di Mosca sul suolo ucraino. A luglio funzionari della Casa Bianca avevano confermato che gli Stati Uniti stavano fornendo lo stesso tipo di ordigni a Kiev, che aveva cominciato a usarli.

Vilnius sta anche valutando la possibilità di ritirarsi dal Trattato di Ottawa che mette al bando le mine antiuomo. “Penso che arriveremo alla decisione definitiva in primavera – ha spiegato Sakaliene -, ma allo stesso tempo si stanno svolgendo intense discussioni dal punto di vista tecnico-militare in merito alla necessità di calcolare i costi di produzione e di acquisizione di vari tipi di mine, sia proibite che non proibite dalla Convenzione di Ottawa”. Tuttavia, ha affermato ancora la ministra, anche in questo caso sarebbe importante che tutti i paesi della regione inviassero un messaggio alla Russia circa la loro disponibilità a fare tutto il possibile per l’autodifesa nel caso fossero attaccati.