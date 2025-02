Prosegue anche oggi, per il decimo giorno consecutivo, la campagna di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) del gruppo di hacker filorussi NoName057. I target stavolta sono del settore pubblica amministrazione locale, come ieri quando è stato colpito il portale della regione Puglia. In mattinata risultavano non raggiungibili i siti di Abruzzo, Basilicata, Molise, Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Comuni di Giugliano (Napoli), Allein e Aymavilles (Aosta).

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale continua ad intervenire per supportare le amministrazioni colpite. La scelta degli obiettivi dei Noname, è la valutazione, conferma il trend del gruppo che non riuscendo a generare impatti sui portali di soggetti di alto profilo, per proseguire con la sua propaganda sta selezionando obiettivi meno importanti e di conseguenza meno protetti.

Il bollettino di gennaio dell’Agenzia aveva evidenziato come gli attacchi degli hacker filorussi in Italia abbiano subito un’intensificazione dal 10 gennaio, in concomitanza con la visita del presidente ucraino Volodimir Zelensky a Roma. Gli impatti sono rimasti contenuti, “coerentemente con la strategia già adottata da questi gruppi, basata sul colpire siti secondari, spesso privi di protezioni adeguate, con l’obiettivo principale di amplificare la portata mediatica degli attacchi”.