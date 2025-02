Istituzioni finanziarie ed industrie degli armamenti oltre ad aziende del trasporto pubblico sono state colpite per la quarta mattinata consecutiva dagli hacker filorussi Noname057(16) all’Italia. I bersagli sono analoghi a quelli di ieri: finanza (Mediobanca, NexiGroup) e produzione di armi (Fiocchi, Benelli). Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi, Danieli. In totale, sono una ventina i siti attaccati. L’offensiva è stata scatenata come risposta alle frasi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Russia e Terzo Reich. Un’azione dimostrativa, di propaganda, che al momento non fa registrare disservizi significativi. Alcuni dei siti bersagliati dagli attacchi di ripo Ddos (Distributed denial of service) non sono raggiungibili. L’Agenzia per la sicurezza nazionale è come sempre subito entrata in azione. La procedura di vigilanza è fatta di vari step: prima intercetta il traffico anomalo, poi verifica se si tratti di un attacco. Stabilito un possibile impatto avvisa le realtà bersaglio e offre supporto e consigli di mitigazione, e allerta la Polizia postale e l’Autorità politica; poi continua a monitorare lo stato della disponibilità dei siti eventualmente sotto attacco.

“Grazie all’immediata attivazione” da parte di Mediobanca “delle procedure interne di gestione degli incidenti, i sistemi di sicurezza del gruppo hanno garantito la protezione delle infrastrutture informatiche, impedendo qualsiasi compromissione delle applicazioni critiche e dei dati riservati” mentre “l’operatività dei siti e dei servizi è stata rapidamente ripristinata”, ha riferito Mediobanca. “A tutela della stabilità e sicurezza della rete – rende noto Piazzetta Cuccia -, alcuni presidi di protezione attivati potrebbero determinare rallentamenti temporanei nell’accesso ai servizi online. Il Gruppo Mediobanca continua a operare in linea con i più alti standard di sicurezza e in costante collaborazione con le autorità competenti per il monitoraggio e la mitigazione di eventuali minacce informatiche”.