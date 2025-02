Un maxi furto è stato messo a segno in un magazzino di prodotti elettronici in via Eiffel a Commercity, sulla via Portuense, tra i comuni di Roma e Fiumicino. I malviventi, dopo aver forzato una delle saracinesche del deposito hanno portato via, caricandoli su un furgone, cellulari, computer e televisioni. Per guadagnarsi la fuga, mentre erano inseguiti i ladri hanno lanciato chiodi in strada ed hanno incendiato un furgone e un’autovettura.

Sono diverse le vetture che hanno subito danni ai pneumatici a causa delle decine di chiodi a tre punte e spuntoni cosparsi sulle strade di Ponte Galeria dagli autori del colpo.

Molti cittadini, sui social, hanno segnalato i disagi ed i danni subiti, all’alba, sui tratti di via Muratella, Ponte Galeria, via Portuense verso la rotatoria e la bretella autostradale, che erano rimasti poi bloccati. I tratti di strada sono stati bonificati dai chiodi sparsi dagli autori del colpo.