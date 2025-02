Polemica a Buccinasco, alle porte di Milano, sulla distribuzione del libro sulla Costituzione di Walter Veltroni, “La più bella del mondo”, nelle scuole elementari del comune. L’iniziativa, promossa dalla giunta guidata dal sindaco dem Rino Pruiti, ha innescato un acceso dibattito politico, con la Lega a gridare all’indottrinamento e il Pd a difendere il valore educativo del testo. Il deputato del Carroccio Rossano Sasso ha annunciato un’interrogazione parlamentare, denunciando che il libro sia stato distribuito senza il consenso dei genitori e accusando l’amministrazione di voler imporre un’agenda ideologica: “Il sindaco e l’assessore del Pd entrano nelle scuole e regalano un libro di Veltroni in cui si parla di bimbi partigiani, bimbi giunti in Italia sui barconi e bimbi che indossano i tacchi. Siamo dinanzi all’ennesimo tentativo di indottrinamento della sinistra”, attacca, invocando una legge che vieti iniziative scolastiche extracurricolari senza l’approvazione dei genitori. Anche il segretario del partito Matteo Salvini definisce “gravissimo che un primo cittadino entri nelle scuole per regalare a dei ragazzi di dieci anni (senza il consenso dei genitori) dei libri orientati politicamente che trattano, tra l’altro, temi che non dovrebbero entrare nelle aule scolastiche”.

L’Ufficio scolastico regionale ha avviato una verifica sulla vicenda. Il Partito democratico però respinge le accuse difende l’iniziativa: “Si tratta di un libro che racconta i principi fondamentali della Costituzione attraverso le storie di 12bambini, con spiegazioni affidate a un esperto di diritto pubblico. È un supporto didattico per l’educazione civica“, spiegano i deputati dem Irene Manzi e Vinicio Peluffo, accusando la Lega di voler censurare la Costituzione. Anche Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem in Consiglio regionale, parla di “toni oscurantisti” da parte del deputato Sasso: “L’onorevole leghista dovrebbe leggere il libro prima di parlare. Il bambino con i tacchi che tanto li scandalizza era Pio La Torre, che indossava le scarpe della zia per andare a scuola perché era povero. La Lega preferisce agitare lo spauracchio dell’ideologia gender piuttosto che occuparsi delle mafie che minacciano il nostro territorio”. Dal canto suo, l’amministrazione di Buccinasco ha sottolineato che il libro rientra nei programmi di educazione civica previsti dal Ministero e che la scelta della lettura è stata condivisa con le docenti, senza imposizioni politiche: “Non accettiamo strumentalizzazioni su un tema così importante. Sostenere la didattica non significa fare politica”.