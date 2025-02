“Pier Paolo Pasolini diceva che il coraggio della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia, con questa provocazione voglio ringraziare il Movimento 5 stelle per l’incontro di oggi perché stiamo andando in netta controtendenza”. Lo ha detto l’avvocato Andrea Speranzoni, legale di parte civile dei processi sulla strage di Bologna, intervendo al dibattito organizzato al Senato sul delitto di Piersanti Mattarella. Il convegno – organizzato dai parlamentari M5s, Roberto Scarpinato e Dolores Bevilacqua – ha previsto anche la proiezione del docufilm Magma, Mattarella, il delitto perfetto di Giorgia Furlan.

Difensore dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Speranzoni è intervenuto per sottolineare i punti di contatto tra il delitto dell’allora presidente della Regione Siciliana e le indagini sulla bomba alla stazione. “Ringrazio anche il presidente Conte perché è durante la sua presidenza del consiglio che il Dis, gestione Vecchione, collabora con la procura generale di Bologna e fornisce anche della documentazione confluita nel fascicolo d’indagine”, ha aggiunto Speranzoni. Il ringraziamento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che coordina le agenzie d’intelligence italiane, non è scontato. In passato, infatti, alcuni ex agenti segreti come Pietro Musumeci, Francesco Pazienza e Giuseppe Belmonte sono stati condannati per aver depistato le indagini sulla strage di Bologna.