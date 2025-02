È morto nei Paesi Bassi all’età di 91 anni l’ex commissario europeo, Frits Bolkestein. La notizia è stata comunicata dalla famiglia ad alcuni giornali locali. L’economista e politico olandese era malato da tempo ed è morto lunedì nella casa di riposo dove viveva dal 2022. Ministro del commercio estero dei Paesi Bassi dal 1982 al 1986 e per un breve periodo (tra il 1988 e il 1989) ministro della difesa, è stato per otto anni leader dei liberal-conservatori del Vvd olandese.

Bolkestein è diventato noto al pubblico europeo soprattutto per il periodo in cui fu commissario europeo al Mercato interno nella commissione guidata da Romano Prodi, tra il 1999 e il 2004. Da lui prende il nome la direttiva sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, approvata definitivamente dopo la fine del suo mandato, nel 2006. La direttiva Bolkestein è, in particolare, nota in Italia per l’apertura del mercato balneare alla concorrenza, con la messa a gara delle concessioni, da anni assegnate a canoni irrisori. E la mancata applicazione della direttiva è al centro di un lungo contenzioso tra i vari governi italiani e la Commissione Ue.

In una nota Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria e La Base Balneare con Donnedamare esprimono “profondo cordoglio” per la morte dell’ex commissario europeo. “Le due Associazioni balneari lo ricordano, in particolare – spiegano nella nota – per la sua testimonianza al Parlamento Italiano, quando, di fronte ai Parlamentari, spiegò come l’accanimento contro i balneari italiani non avesse nulla a che vedere con lo spirito della Direttiva, che anzi è stata – e continua ad essere – strumentalizzata a favore degli interessi di chi vuole favorire grandi multinazionali e investitori a svantaggio di un settore che, oggi, dà lavoro a 30 mila famiglie e 300 mila occupati e rappresenta l’eccellenza del turismo Made in Italy”.