Tra poche ore, alla Conferenza per la sicurezza di Monaco, incontrerà Volodymyr Zelensky. E nei giorni in cui Usa e Russia avviano il dialogo per la fine della guerra in Ucraina e dopo le dichiarazioni del capo del Pentagono Pete Hegseth, il quale aveva suggerito che gli Usa non avrebbero impegnato le forze, dal vicepresidente americano JD Vance arrivano dichiarazioni di altro segno. Durissime e determinate a difendere l’indipendenza di Kiev. Se Mosca non negozia in buona fede, ha detto al Wall Street Journal, resta “sul tavolo” per gli Stati Uniti l’opzione di inviare truppe in Ucraina dopo tre anni di conflitto, innescato dall’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022. Nell’intervista, Vance ha anche dichiarato che gli Usa colpiranno Mosca con sanzioni e potenzialmente con azioni militari se Putin non accetterà un accordo di pace che garantisca l’indipendenza a lungo termine di Kiev. Un’indipendenza che deve essere “sovrana”. “Per fare leva sulla Russia, ci sono mezzi di pressione economica, ma ci sono ovviamente mezzi di pressione militare”, ha aggiunto, assicurando che “tutto sarà sul tavolo”. Intanto alla Conferenza di Monaco gli organizzatori hanno confermato che non sarà presente nessuna delegazione russa, ma nel corso del vertice ci saranno colloqui tra funzionari americani, russi e ucraini. Ieri Kiev ha negato contatti con i russi e la Bbc aggiunge che, secondo loro fonti, è improbabile che il governo tedesco abbia concesso i visti ai delegati di Mosca.