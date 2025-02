Russia e Stati Uniti vogliono costruire insieme la pace in Ucraina. E hanno già compiuto il primo passo. Donald Trump ha infatti annunciato sul social Truth che lui e Vladimir Putin hanno avuto il 12 febbraio una telefonata di un’ora e mezzo nella quale hanno “concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso. Ho chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza Nazionale Michael Waltz e all’ambasciatore e inviato Speciale Steve Witkoff di guidare i negoziati che, sono fermamente convinto, avranno successo”. Conferme arrivano anche dal Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov che ha invitato formalmente il presidente americano a Mosca.

“Ho appena avuto una lunga e altamente produttiva telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, il potere del dollaro e vari altri argomenti”, ha scritto Trump su Truth spiegando poi che al centro della discussione, comunque, ci sono stati i colloqui per mettere fine al conflitto alle porte dell’Europa.

Articolo in aggiornamento