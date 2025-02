Papa Francesco ha bisogno di essere ricoverato per accertamenti diagnostici e curare la bronchite che lo limita ormai da due settimane ed è “tutt’ora in corso”. Bergoglio, dopo una mattinata di lavoro e di udienze a Casa Santa Marta, ha deciso di andare al Policlinico Gemelli. I primi esami dovrebbero essere eseguiti già nelle prossime ore. Il Pontefice dovrebbe essere ricoverato al decimo piano come accaduto le precedenti volte. Si suppone un ricovero di qualche giorno.

Mercoledì il pontefice, ancora affaticato, ha dovuto interrompere la lettura della catechesi durante un’udienza. Era accaduta la stessa cosa domenica quando, durante l’omelia, avevo terminato anzitempo il suo discorso dicendo: “Mi scuso, ho difficoltà di respiro”. Già mercoledì della scorsa settimana aveva rinunciato alla lettura della catechesi dell’udienza generale per un “forte raffreddore”. Tuttavia, durante gli ultimi dieci giorni, non ha mai sospeso i suoi impegni continuando a tenere le udienze, seppur tutte a Casa Santa Marta, così da evitare spostamenti e non affaticarsi.

Anche stamane, prima di ricoverarsi, Bergoglio ha incontrato per circa mezz’ora il premier slovacco Roberto Fico. Il primo ministro, fa sapere la sala stampa vaticana, ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da monsignor Miroslaw Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Durante l’incontro, ha spiegato la sala stampa vaticana, si è “approfondito il quadro internazionale, soffermandosi sulla persistente instabilità in Ucraina e le prospettive di pace, nonché sulla fragile tregua in Israele e Palestina e sulla grave emergenza umanitaria a Gaza”. Da sabato erano previsti invece diversi appuntamenti fuori casa, in concomitanza con il Giubileo degli Artisti.

I problemi respiratori per l’anziano pontefice 88enne si sono ripetuti con frequenza da quando il 29 marzo 2023 si sentì male dopo un’udienza generale e venne ricoverato d’urgenza al Gemelli. Fu lui stesso a spiegare che si era trattato di una “polmonite acuta e forte” nella “parte bassa dei polmoni”. Un altro ricovero risale al 4 luglio 2021 per una occlusione intestinale. Il terzo ricovero un paio di mesi dopo la polmonite – il 7 giugno 2023 – per un’altra operazione all’intestino.