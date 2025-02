Durante la messa in Piazza San Pietro per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza, Papa Francesco ha iniziato a leggere l’omelia, ma ha dovuto interrompersi a causa delle difficoltà respiratorie legate alla bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi.

“Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro” ha detto il Pontefice, affidando la lettura del testo all’arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie. Nonostante le condizioni di salute, il Papa ha voluto essere presente alla cerimonia, ricevendo un caloroso applauso di incoraggiamento dai militari presenti in piazza. È la seconda volta nell’arco di 5 giorni che il Pontefice rinuncia alla lettura dell’omelia. Infatti, mercoledì scorso, Papa Francesco aveva rinunciato per un “forte raffreddore” alla lettura della catechesi dell’udienza generale del mercoledì.

Durante la messa di oggi, Bergoglio ha voluto sottolineare alle Forze Armate come sia fondamentale il loro ruolo per garantire la pace di tutti.”Cari fratelli e sorelle, vi siamo grati per quanto operate, a volte rischiando personalmente. Grazie perché salendo sulle nostre barche in pericolo, ci offrite la vostra protezione e ci incoraggiate a continuare la nostra traversata. Ma vorrei anche esortarvi a non perdere di vista il fine del vostro servizio e delle vostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre e mai per imporre il dominio. Siate testimoni coraggiosi dell’amore di Dio Padre, che ci vuole fratelli tutti. E, insieme, camminiamo per costruire una nuova era di pace, di giustizia e di fraternità”. Il Pontefice al termine della messa ha lanciato un appello per la pace :”preghiamo per la pace, nella martoriata ucraina, in palestina, in israele, in Myanmar, in tutto il medioriente, in Sudan. Tacciano ovunque le armi e si ascolti il grido dei popoli che chiedono pace”.