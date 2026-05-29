L’incidente lungo la strada verso la Borgata Costiera. Coinvolto uno scuolabus con a bordo alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello e una Nissan Qashqai. Feriti anche docenti, assistenti e il conducente dell’auto.

Un grave incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera a Mazara del Vallo (Trapani) e un’autovettura Nissan Qashqai. Tredici feriti, tra cui otto bambini. Due dei piccoli coinvolti sarebbero in condizioni più gravi. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni dell’istituto comprensivo Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale e da alcuni insegnanti. Nell’impatto sono rimasti feriti anche due docenti, i due assistenti presenti sul bus e il conducente della Nissan.

L’incidente si è verificato mentre lo scuolabus stava accompagnando gli studenti verso la zona della Borgata Costiera. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, sulla quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai sanitari del 118.

Immediati i soccorsi: diverse ambulanze hanno raggiunto l’area dell’incidente per prestare le prime cure ai feriti e trasferire i bambini e gli adulti coinvolti negli ospedali della zona. Le condizioni di due bambini vengono monitorate con particolare attenzione dai medici. La notizia ha rapidamente suscitato forte preoccupazione tra le famiglie degli alunni e nella comunità scolastica di Mazara del Vallo. Sul posto anche rappresentanti dell’amministrazione comunale per seguire le operazioni di soccorso e accertarsi delle condizioni dei feriti. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione le cause dell’impatto e verificare eventuali responsabilità.

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