Il Papa non sta bene. Le difficoltà di respiro degli ultimi giorni sono solo l’ultimo affanno dell’anziano pontefice, 88 anni. E vanno avanti perché la bronchite prosegue da oltre dieci giorni, iniziando a incidere anche sulle attività quotidiane. Per questo è stato deciso di continuare le cure in ospedale, dove saranno eseguiti anche accertamenti diagnostici. Bergoglio resterà al decimo piano del Policlinico Gemelli per “diversi giorni”. La salute del Papa ha spesso fatto i capricci negli ultimi tempi e i problemi respiratori di questi giorni arrivano dopo un periodo tribolato, iniziato con il ricovero d’urgenza del marzo 2023 per una polmonite “acuta e forte”, come spiegò lui stesso.

Non ha mai interrotto gli impegni quotidiani ma negli ultimi dieci giorni, in ben tre occasioni, ha rinunciato o ha interrotto la lettura di omelie e catechesi nel corso di messe e udienze. Da sabato ha deciso di tenere le udienze a Casa Santa Marta, così da evitare spostamenti che potrebbero ulteriormente affaticarlo. Non è bastato. Lì nell’albergo vaticano, dove ha deciso di risiedere nel corso del suo pontificato, Bergoglio è anche caduto due volte di recente.

A inizio dicembre ha battuto il mento sul comodino: la caduta gli aveva provocato un vistoso livido al mento, sulla parte destra del viso, ed era anche stato applicato un cerotto sul collo. A metà gennaio, un nuovo incidente domestico con una contusione all’avambraccio destro e il braccio immobilizzato per alcuni giorni. Sempre più spesso, il Papa appare in sedia a rotelle o con un bastone a causa delle difficoltà a deambulare causate dalla gonartrosi di cui soffre che gli provoca dolore a un ginocchio.

Poco movimento e fisico appesantito che, a sua volta, non facilita la respirazione. Di recente, molti hanno anche notato il gonfiore la viso, probabile conseguenza delle cure cortisoniche. Ora i problemi respiratori che si trascinano di fatto da quella polmonite del 2023 che si aggiunge all’operazione che Bergoglio subì da giovane, ad appena 21 anni, sempre per un’infezione alle vie respiratorie che venne risolta asportando il lobo superiore del polmone destro.

Il Papa era finito in sala operatoria durante il suo pontificato già nel 2021 per un problema ai diverticoli che gli aveva provocato una stenosi diverticolare sintomatica del colon, un problema che colpisce un’alta percentuale di persone in età avanzata. Ora è tornato al Gemelli per un nuovo ricovero. Fonti vaticane spiegano che dovrebbe durare diversi giorni, forse cinque. Il tempo necessario per assicurare che il pontefice guarisca completamente, lontano da impegni e stress, dalla bronchite che l’ha colpito e limitato nelle ultime settimane.