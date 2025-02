La bronchite continua a limitare le attività di Papa Francesco. Il pontefice ha difficoltà nel parlare e mercoledì mattina ha dovuto fermarsi durante un’udienza in Aula Paolo VI. Bergoglio ha cominciato a leggere la catechesi davanti ai fedeli ma poi si è subito interrotto e ha ceduto il testo da leggere ad un suo collaboratore.

“E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora spero che la prossima volta possa”, ha detto ai fedeli presenti. Gli stessi problemi avevano costretto il Papa a fermarsi il 9 febbraio durante per il Giubileo delle Forze Armate in piazza San Pietro.

Il malanno sta limitando Bergoglio da almeno una settimana: già mercoledì scorso, infatti, aveva rinunciato alla lettura della catechesi dell’udienza generale per un “forte raffreddore”. Inoltre, negli scorsi giorni, Francesco ha tenuto le sue udienze a Casa Santa Marta per limitare gli spostamenti.