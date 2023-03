Papa Francesco è stato portato in ambulanza al policlinico Gemelli di Roma e sono state annullate le udienze previste nei prossimi due giorni. Bergoglio, mercoledì mattina, ha tenuto regolarmente la consueta udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. Subito dopo è rientrato nella sua residenza, Casa Santa Marta, ma ha improvvisamente annullato l’intervista che avrebbe dovuto registrare per il programma A Sua Immagine con la conduttrice Lorena Bianchetti. Poi l’arrivo in ambulanza al Gemelli. Da quanto apprende ilfattoquotidiano.it, sono state annullate tutte le udienze previste per domani e dopodomani.

Il trasporto del pontefice, secondo quanto dichiarato dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni, è dovuto ad “alcuni controlli precedentemente programmati”. Nella stessa struttura ospedaliera, il 4 luglio 2021, Papa Francesco era stato operato al colon. La degenza durò dieci giorni. “L’esame istologico definitivo – precisò all’epoca il Vaticano – ha confermato una stenosi diverticolare severa con segni di diverticolite sclerosante”.

Francesco non ama parlare della sua salute. A chi gli chiede come sta risponde sempre: “Ancora vivo”. Un modo divertente per dribblare la domanda. Da un anno il Papa usa spesso la sedia a rotelle a causa delle difficoltà a camminare per una lesione al legamento del ginocchio destro. Tempo fa, Francesco parlò delle sue condizioni fisiche con il giornalista argentino Nelson Castro. Bergoglio ricordò quando, nel 1957, a 21 anni, subì l’asportazione del lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti: “Quando mi sono ripreso dall’anestesia, il dolore che sentivo era molto intenso. Non è che non fossi preoccupato, ma ho sempre avuto la convinzione che sarei guarito”.

E ancora: “Non ho mai sentito alcuna limitazione nelle mie attività”. Anche nei diversi viaggi internazionali “non ho mai dovuto limitare o cancellare” nulla dal programma. “Non ho mai provato affaticamento o mancanza di respiro (dispnea). Come mi hanno spiegato i medici, il polmone destro si è espanso e ha coperto tutto l’emitorace omolaterale”. Il giornalista gli domandò: “Lei pensa alla morte?”. “Sì”, rispose il Papa. “Ha paura?”, incalzò il cronista. “No. Per nulla”, replicò Bergoglio. “Come immagina la sua morte?”, gli chiese allora Castro. “Come Papa – fu la risposta di Francesco – in carica oppure emerito. E qui, in Roma. In Argentina non torno”.

