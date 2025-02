Dopo mesi di impasse e numerosi appelli dello stesso presidente della Repubblica, è stata trovata la quadra per eleggere i quattro giudici della Corte costituzionale. Maggioranza e opposizione hanno trovato un accordo, che dovrà essere suggellato dal voto dell’Aula della Camera, dove si sta riunendo il Parlamento in seduta comune. A senatori e deputati, l’indicazione sui nomi da votare è arrivata con un sms sui telefonini.

Dopo le ultime trattative, concluse in mattinata, la quadra tra i partiti è stata trovata attorno ai nomi di Francesco Saverio Marini, indicato sin dall’inizio da Fratelli d’Italia, Massimo Luciani, sostenuto dal Pd, e Alessandra Sandulli, considerato il nome tecnico sul quale sono state superate le perplessità di Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani ha quindi espresso il nome di Roberto Cassinelli, candidato che è prevalso su Gennaro Terracciano e Andrea Di Porto.

Le votazioni – per l’elezione occorrono sempre i 3/5 dei componenti – sono cominciate alle 9.30. Dalle 9 è invece in corso una riunione congiunta dei gruppi parlamentari del Pd presso la Sala Berlinguer. L’intesa tra i partiti è arrivata dopo 14 votazioni per un giudice e 5 per gli altri tre concluse con un nulla di fatto.