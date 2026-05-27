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Botta e risposta (a distanza) tra il leghista Gian Marco Centinaio e Roberto Vannacci. Lo scontro lo cerca il leader di Futuro nazionale, che in tarda serata pubblica un post sui social con la scritta “alle Centinaia preferiamo le Decime”, con tanto di foto in cui incrocia gli indici delle mani, alludendo alla Decima Mas. Stamattina la replica dell’ex ministro all’Agricoltura: “Ma l’avversario di Vannacci è la sinistra o sono io?”. Lo scontro, emblematico, racconta la tensione di tutto il centrodestra nei confronti del generale, dato in costante crescita nei sondaggi.

Ma dietro alla lite c’è anche il caso di Vigevano. Alle Comunali del 24-25 maggio, nella seconda città più popolosa della provincia di Pavia si è verificato l’exploit del candidato vannacciano, Furio Suvilla, che ha superato il 14% dei voti pur senza beneficiare del simbolo di Fn (il partito nascerà ufficialmente il 13-14 giugno). Contestualmente, il candidato del Carroccio, Riccardo Ghia, si è fermato al 21%, venendo così escluso dal ballottaggio, a cui parteciperanno l’esponente di Forza Italia e quello del centrosinistra. Il risultato deludente ha spinto la Lega a nominare proprio Centinaio commissario del Pavese, revocando allo stesso tempo “con efficacia immediata” i poteri e la rappresentanza del segretario provinciale e del Consiglio direttivo. L’accusa mossa ai dirigenti locali è legata alla candidatura con la Lega di due esponenti islamici, tra cui Hussein Ibrahim, portavoce della comunità musulmana in città, causando “un evidente danno politico” con “ripercussioni non circoscritte al solo ambito locale”, dal momento che “la composizione della lista” è “stata redatta con imperizia, superficialità e in totale contrasto con la linea politica del movimento”.

Sia come sia, Vannacci ha gioco facile nell’attaccare gli ex compagni di partito. E che abbia sfruttato la prima occasione per farlo nei confronti di Centinaio non è un caso. Il senatore salviniano, infatti, è stato uno dei più critici, all’interno del partito, nei confronti dell’europarlamentare. Proprio prima del voto per il Parlamento europeo, Centinaio aveva dichiarato che non avrebbe espresso la propria preferenza per Vannacci, ma per una persona “con una storia nella Lega”. Aggiungendo che “mio nonno è stato picchiato dai fascisti“. E qualche giorno fa ha rincarato la dose: “Non gli ho mai stretto la mano”. Così il leader di Fn, dopo quello che ha definito “terremoto di Vigevano”, non ha perso attimo per punzecchiarlo: “Mi diceva che ‘un generale toscano con l’ideale della Decima Mas non ha niente a che fare con il Nord’. Si vede che per lui Vigevano è al sud. Poco fa ha dichiarato che non avrebbe problemi a dialogare con Calenda“. Poi il gioco di parole: “Alle Centinaia preferiamo le Decime”. Il senatore leghista ha replicato: “Ci vogliono dieci Decime per fare un Centinaio”. Una lite algebrica.

Nel frattempo tutto il centrodestra appare in fibrillazione. Da Forza Italia – Marina Berlusconi in testa – c’è grande contrarietà a stringere un’alleanza con Vannacci. “O noi o lui” è la sintesi. Maurizio Lupi detesta il generale, che ieri al Pirellone lo ha preso in giro, parlando di “latrati che non arrivano all’1%“. E oggi Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei e tra i massimi esponenti di FdI, ha dichiarato: “Vannacci in coalizione? Non si governa mettendo insieme il diavolo e l’acqua santa come fa la sinistra. Se si condividono impostazione, programma e valori del governo di centrodestra, si può parlare con tutti. Se, a prescindere, si ritiene che il governo di centrodestra non sia abbastanza di centrodestra, se ne prende atto”. Una risposta al leader di Fn, secondo cui “spesso il centrodestra si comporta come una sinistra non di moda“.

Mail: a.marzocchi@ilfattoquotidiano.it

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