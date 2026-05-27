La richiesta è arrivata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera: la Procura di Roma vuole esaminare tutte le chat di WhatsApp tra il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, e il ristoratore Mauro Caroccia, oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Il caso è quello della Bisteccheria d’Italia, che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. E ora il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, chiede a FdI di votare per consegnare i messaggi di Delmastro ai pubblici ministeri. Con lui, anche il Pd.

“Ieri c’è stata la surreale audizione di Delmastro in Antimafia” ha scritto il leader del M5s sui social, “quando era sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni è entrato in società con la famiglia del prestanome del clan senese dopo aver scoperto, per caso, ‘forse consultando un’app’, la Bisteccheria che si presentava come una ‘struttura simpatica’. Ha così iniziato a frequentare Mauro Caroccia, il patron del locale, che è stato condannato in via definitiva per intestazioni fittizie e per aver agevolato il clan senese. Né lui, né gli uomini della sua scorta, né mezzo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che lui ha portato nel locale si sono mai preoccupati di controllare su Internet le varie inchieste in corso sul padrone di casa”. Fin qui la sintesi della storia. Poi la richiesta, espressa sotto forma di domanda: “Oggi apprendiamo che la Procura chiede al Parlamento di acquisire le chat fra Delmastro e Caroccia. Ora, da un partito come FdI e da suoi esponenti che dicono a chiacchiere di fare la lotta ai clan e alle mafie ci si aspetterebbe che Delmastro fornisse spontaneamente questo scambio di messaggi. Cosa non accaduta. E allora mi chiedo: cosa faranno i parlamentari di FdI e della maggioranza chiamati a votare sulla richiesta della Procura? Daranno l’autorizzazione? Vi terrò aggiornati”.

“Mi auguro che sia lo stesso deputato Delmastro a voler mettere a disposizione della Procura le intercettazioni tra lui e membri della famiglia Caroccia” ha detto a Radio Radicale il capogruppo del Pd in Antimafia, Walter Verini. “Si tratta di una inchiesta delicata, che riguarda la penetrazione di un pericoloso clan camorrista nell’economia romana e nella ristorazione. Sarebbe singolare e grave che, dopo i gravi fatti che lo hanno visto coinvolto, l’ex sottosegretario non metta con determinazione le chat richieste a disposizione della Procura, in un’inchiesta di contrasto alle mafie”. Al momento dal centrodestra nessuno prende la parola. Secondo l’Ansa, però, alcuni fonti parlamentari vicine a Forza Italia hanno dichiarato che “prima abbiamo la necessità di leggere le carte”.