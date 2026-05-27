Se il sostegno militare ed economico a Kiev, fino a oggi, è stato possibile solo grazie alla strategia del silenzio adottata dalla Lega, la notizia di una possibile apertura del primo capitolo negoziale tra Bruxelles e Kiev ha scatenato la reazione del Carroccio. Cauto, invece, il ministro degli Esteri. Silenzio da FdI

Il tema dell’adesione dell’Ucraina divide l’Europa, ma anche il governo italiano. Se il sostegno militare ed economico a Kiev, fino a oggi, è stato possibile solo grazie alla strategia del silenzio adottata dalla Lega, la notizia di una possibile apertura del primo capitolo negoziale tra Bruxelles e Kiev ha scatenato la reazione del Carroccio: “La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione europea – si legge in una nota diffusa dal partito di Matteo Salvini – Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni”.

Parole che assomigliano più a quelle dell’ex premier ungherese Viktor Orban o a quelle che circolano tra i corridoi di Bruxelles tra i rappresentanti della destra, non necessariamente estrema, polacca. E che sicuramente non trovano l’opposizione netta nemmeno del nuovo primo ministro di Budapest, Peter Magyar, pronto, secondo le indiscrezioni, a togliere il veto sul processo di adesione di Kiev ma solo se l’Europa sbloccherà per intero i fondi destinati al suo Paese e congelati durante l’era Orban. Il problema è che il governo italiano e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, fino a oggi hanno garantito il proprio sostegno all’Ucraina “fino a quando sarà necessario“. Un whatever it takes che non ha tenuto conto delle diverse opinioni interne alla maggioranza.

Differente, seppur cauto, è infatti l’approccio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che nel corso di un punto stampa al consiglio Affari Esteri informale di Limassol ha precisato: “Noi siamo favorevoli all’avvio di un percorso che porti l’Ucraina all’interno dell’Unione europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri Paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani – ha detto – L’Ucraina e la Moldova devono avviare un percorso, devono combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell’Unione europea e noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarle”. Per capire quale sarà la direzione intrapresa dall’esecutivo di Roma servirebbero, però, le dichiarazioni di Giorgia Meloni.