Anche a Pordenone monta la polemica per il riscaldamento nelle scuole, in particolare per quello della mensa della primaria “Grigoletti” nel quartiere Roraigrande. Da giorni il segretario del circolo del Partito Democratico, Alessandro Genovesi, denuncia il fatto che i bambini siano costretti a pranzare con i cappotti mentre il vice sindaco Alberto Parigi con un comunicato ufficiale, in queste ore, ha smentito l’opposizione pur ammettendo il problema: “Proprio come accade nelle case di ognuno di noi – puntualizza Parigi – talvolta può succedere che si verifichi un guasto. Per sistemare quello al riscaldamento della mensa ci siamo già attivati e rassicuro tutti che, in questa struttura, attualmente è garantita la temperatura ideale per i bambini che vi pranzano, e nessuno di loro è costretto ad indossare giubbotti”.

Di fatto il caso esiste ed è confermato dal fatto che il 30 gennaio scorso a fronte di una segnalazione della scuola vi è stato un tempestivo intervento del Comune, ma le lezioni sono state sospese per le temperature nelle aule e in mensa. A raccontarci la situazione è Genovesi: “Ho raccolto da più parti segnalazioni in merito ai disagi cui sono costretti gli alunni della primaria Grigoletti. Tuttora, nella mensa della scuola, il riscaldamento è guasto o non funzionante, costringendo i bambini a pranzare coperti. La circostanza è paradossale perché, a differenza del resto dell’edificio, la mensa è stata già completamente ristrutturata – con annessa inaugurazione in pompa magna alla presenza delle autorità – e dispone di termoconvettori di ultima generazione che però sono parzialmente funzionanti”. A detta di Genovesi il problema sarebbe stato in parte risolto con delle stufette elettriche.

Pronta la smentita dell’amministrazione comunale che con una nota ufficiale dell’assessore Parigi rimanda tutto al mittente: “Genovesi e il Pd non sanno – nel senso letterale del termine – di che cosa parlano, non avendo fatto nulla per la scuola quand’erano al governo di questa città. A differenza loro, noi abbiamo investito milioni di euro in nuove scuole e nella manutenzione. E tra le scuole che andremo a ricostruire (mantenendo la facciata storica) ci sarà anche la primaria Grigoletti a Roraigrande che, grazie al nostro lavoro, ora può contare su una nuova mensa”.

Dalla scuola d’altro canto arriva una versione che conferma quanto detto dal Pd: “Quanto dice Genovesi è vero. Il problema in mensa è stato risolto in parte. Hanno installato una stufa elettrica che non è sufficiente. Proprio oggi la corrente è saltata a causa del consumo energetico eccessivo di questo strumento. Già in passato abbiamo segnalato i problemi al riscaldamento del plesso tant’è che spesso eravamo costretti a trasferire gli studenti in un edificio attiguo con relativi disagi”.

A puntualizzare la questione è il segretario del Pd: “I lavori partiranno tra un anno e nel frattempo? È risaputo infatti che, a causa della tipologia di aule e del poco isolamento dell’edificio, gli ambienti avrebbero impiegato molte ore a riscaldarsi nonostante la tempestività dell’intervento dei tecnici. Non è accettabile, a fronte di un disagio già reiteratamente segnalato all’amministrazione, che in pieno inverno ci si trovi sempre più spesso con guasti all’impianto di riscaldamento e di conseguenza con temperature inferiori ai 15 gradi nelle aule. Il fatto che la scuola Grigoletti tra alcuni mesi verrà completamente ristrutturata non è una giustificazione per non affrontare in modo risolutivo i problemi spesso evidenziati ma mai del tutto risolti”. Il vice sindaco si difende così: “Una mensa di quelle dimensioni, organizzata su due turni, non solo risponde alle norme, ma è stata concordata con la scuola stessa: non è assolutamente vero quello che afferma Genovesi, poiché un confronto con la scuola c’è stato, eccome!”. Molti genitori, intanto, si sono lamentati in quest’ultimi giorni.